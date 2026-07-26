McLaren reageert op Piastri's frustratie over 'niet ideale' upgrade-aanpak

McLaren-teambaas Andrea Stella denkt dat het feit dat Oscar Piastri FP1 oversloeg voor rookie Leonardo Fornaroli een grotere impact had op zijn Hongaarse GP-weekend dan dat hij de nieuwe vloer van het team pas op zaterdag uitprobeerde.

Piastri stond het hele weekend in Budapest op achterstand ten opzichte van teamgenoot Lando Norris, doordat hij eerst zijn auto in FP1 moest afstaan aan rookie-rijder Fornaroli, en vervolgens in FP2 op de oorspronkelijke specificatie van het team bleef terwijl het team de nieuwste upgrades op Norris' auto testte.

Die aanpak leverde bruikbare vergelijkingsdata op voor McLaren, maar betekende ook dat het tot de FP3-sessie op zaterdagochtend duurde voordat Piastri behoorlijke baantijd had met de nieuwste vloerupgrade.

Piastri, van wie bekend is dat hij langzamer op gang komt terwijl hij een raceweekend opbouwt, leek zich nooit volledig te herstellen van die achterstand toen hij zich als vijfde kwalificeerde met Norris op pole. Doordat hij aan het begin van zijn laatste snelle ronde in Q3 echter werd gehinderd door Lewis Hamilton, was niet duidelijk wat de uiteindelijke snelheid van de Australiër zou zijn geweest.

Piastri betreurde dat hij tot zaterdag op de nieuwe vloer moest wachten, terwijl het missen van FP1 ook bijzonder nadelig leek op de lastige Hungaroring, die het hele weekend in slechte staat verkeerde door een deel van het pas opnieuw geasfalteerde asfalt en verstorende windvlagen.

"Het missen van FP1 had zeker wat meer impact dan ik had gedacht, omdat de baanomstandigheden behoorlijk anders waren dan wat we gewend zijn," zei Piastri nadat hij zich als vijfde had gekwalificeerd, wat derde op de grid werd na straffen voor Hamilton en Kimi Antonelli.

"Dat gezegd hebbende waren de omstandigheden op zaterdag behoorlijk anders dan op vrijdag, maar het was gewoon lastig om bij te komen. En ik had het gevoel dat ik met elke ronde in de kwalificatie langzaam dichterbij kwam. Ik had het gevoel dat ik die tweede ronde in Q3 meer nodig had dan in de meeste weekenden en dat ik die niet kon doen, was behoorlijk frustrerend."

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Toen Motorsport hem vroeg naar het feit dat hij de nieuwe vloer pas op zaterdag testte, zei hij: "Het was niet ideaal. Je wilt zeker geen grote onderdelen aan de auto veranderen als dat niet hoeft. Het is gewoon geen bijzonder soepel weekend geweest, met het missen van de eerste training en daar vervolgens aan wennen."

Teambaas Stella benadrukte dat het missen van FP1 voor Piastri een veel grotere factor was dan het pas in FP3 krijgen van de nieuwe vloer, omdat de nieuwe vloer downforce aan de auto kon toevoegen zonder de aerodynamische balans te veranderen.

"De belangrijkste impact op zijn weekend was het feit dat hij FP1 miste, eerder dan het niet hebben van de nieuwe onderdelen," legde Stella uit. "Wanneer de omstandigheden zo moeilijk zijn, kom je vanuit rij-oogpunt in het ritme. Oscar betaalde zeker een beetje de prijs voor het missen van FP1.

"De nieuwe onderdelen, vooral de vloer, voegen downforce toe zonder de karakteristieken van de auto te veranderen, dus ik denk niet dat dit een grote factor is. Oscar zat in een goede reeks verbeteringen in de kwalificatie. Dus als er al iets is, zou ik zeggen dat zijn grootste spijt is dat hij de laatste run in Q3 niet heeft kunnen doen."

Stella zei dat McLaren bij toekomstige gelegenheden zou blijven afwisselen wanneer het een back-to-backtest van nieuwe en oude onderdelen wil uitvoeren, waarbij Piastri bij de volgende update in de vrijdagtraining voorrang krijgt.

"Normaal gesproken wisselen we af wat betreft de prioriteit voor onze coureurs," voegde Stella toe. "Bij het vorige evenement miste Lando FP1 en dit was het moment voor Oscar om FP1 te missen. En als het gaat om het introduceren van nieuwe onderdelen, zouden we normaal gesproken afwisselen, ook wat betreft de prioriteit om de nieuwe onderdelen te testen."