Na een veelbelovende start in Barcelona, is het in Bahrein vooralsnog problematisch bij de Britten. De renstal wordt geteisterd door oververhitte remmen, waardoor Lando Norris voorlopig nog geen langere runs heeft kunnen afwerken. McLaren is er voorlopig nog niet in geslaagd het probleem op te lossen. Woking, waar het hoofdkwartier van de Engelse renstal staat, is de opdracht gegeven om herziene brake ducts te fabriceren om hiermee de koeling te verbeteren. De renstal hoopt dat de onderdelen tijdig in Bahrein aankomen, zodat deze op de slotdag nog getest kunnen worden.

McLaren-teambaas Andreas Seidl baalt van de situatie. "Na de goede test in Barcelona gaat het hier nog niet van harte", zegt de Duitser. "Het remprobleem kwam onverwachts en moeten we eerst zien op te lossen. Het is op dit moment een race tegen de klok om de nieuwe onderdelen op tijd binnen te krijgen. We werken wel door aan de auto en hopen op die manier stappen te maken. Om meer uit de auto te halen proberen we op dit moment een aantal kleine upgrades."

McLaren kampt ook met zieke Ricciardo

Mochten de nieuwe onderdelen niet op tijd het circuit bereiken, dan weet Seidl zeker dat McLaren alsnog de zaken op orde krijgt voor de start van het seizoen volgend weekend. "Ik ben nog steeds optimistisch dat we, ondanks de verloren rijtijd, uiteindelijk goed voorbereid aan het eerste weekend beginnen." Niet alleen kampt de Britse renstal met oververhitte remmen, ook beschikt McLaren momenteel niet over Daniel Ricciardo. De Australiër is momenteel niet fit. Seidl hoopt dat zijn coureur zaterdag weer in de auto kan stappen. "Het is fijn om te zien dat hij zich aanzienlijk beter voelt. Ik ben vrij optimistisch dat we hem zaterdag weer in de auto zien."