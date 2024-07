Update: Protest van McLaren tegen uitslag F1-kwalificatie afgewezen

Oscar Piastri noteerde in de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk de derde tijd, maar die plek moest hij na afloop ook weer inleveren. De FIA oordeelde dat de Australiër in de laatste run van Q3 niet binnen de lijntjes had gekleurd in bocht 6. Zelf zette Piastri zijn vraagtekens bij de track limits-overtreding, waarna werkgever McLaren het gesprek aanging met de FIA om de regels beter te begrijpen. Ook werd om duidelijk bewijs gevraagd dat hij daadwerkelijk helemaal over de witte lijn was gegaan.

McLaren-teambaas Andrea Stella zei echter dat de FIA er niet in was geslaagd om dat duidelijke bewijs te leveren, waardoor het team besloot een formeel protest in te dienen. "We hebben protest aangetekend, omdat we de mogelijkheid wilden hebben om het gesprek voort te zetten", legde Stella uit. "Onze aanpak in het racen is dat we niet iets willen krijgen dat we niet verdienen. Maar als de straf zo zwaar is, dan is het in het belang van de sport dat er duidelijk bewijs geleverd moet worden. Dat is niet alleen in het belang van McLaren."

Piastri kraakte na afloop van de Formule 1-kwalificatie op de Red Bull Ring al een zeer kritische noot over het besluit om hem een gridstraf te geven. "Ik vind het beschamend", opende de coureur uit Melbourne. "Ik weet niet waarom we honderdduizenden of zelfs miljoenen euro's investeren in die laatste bochten als er nog steeds twee plekken overblijven waar je naast de baan kunt gaan. Iedereen is schijnbaar binnen de lijntjes gebleven en ik niet, waardoor het nu is wat het is."

Update: McLaren-protest afgewezen door FIA

Na een zitting over het protest van McLaren hebben de FIA-stewards die om procedurele redenen afgewezen. Om te beginnen stellen de stewards dat er tegen het schrappen van een rondetijd op basis van artikel 12.4.1e van de International Sporting Code helemaal geen protest kan worden aangetekend. Daarnaast voegt de FIA toe dat het protest an sich ook enkele verplichte elementen miste. Zo had McLaren niet formeel aangegeven tegen welke specifieke regel en evenmin tegen welke specifieke partij het protest was gericht.

In dat opzicht voldeed het protest van McLaren in meerdere opzichten niet aan de voorgeschreven regels en kan de FIA deze inhoudelijk niet in behandeling nemen. Het betekent concreet dat Piastri zijn derde startplek niet terugkrijgt en dat hij de Grand Prix van Oostenrijk zondag als zevende moet aanvangen. George Russell vertrekt hierdoor achter Max Verstappen en Lando Norris als derde in Spielberg.