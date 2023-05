McLaren: “Probleem met DNA van auto door oude windtunnel”

De MCL36 waarmee McLaren afgelopen seizoen reed, had in de bochten dezelfde problemen als de MCL35M uit 2021. Dit ondanks de grote wijzigingen in het technisch reglement per 2022, met onder meer de terugkeer van het grondeffect. De MCL60, de auto voor het lopende seizoen, vertoont volgens Lando Norris hetzelfde gedrag. “Er lijkt sprake te zijn van een onveranderd patroon”, reageert teambaas Andrea Stella.

“Ik weet dat we het eerder over aerodynamische efficiëntie hebben gehad. Dat klopt, want als je ziet hoeveel tijd we verliezen op de rechte stukken, dan is dat vanwege drag”, vervolgt Stella. De Italiaan wijst naar de windtunnel van McLaren. “De omstandigheden op de baan zijn heel uitdagend, want je hebt te maken met bochten die je in de windtunnel niet correct kan simuleren.”

McLaren hoopt volgende maand een nieuwe windtunnel en simulator in gebruik te nemen. Deze zijn al volop in ontwikkeling. In de afgelopen jaren maakte het team gebruik van de Toyota-windtunnel in Keulen. Stella kijkt uit naar de opening van de nieuwe windtunnel. “De windtunnel die we op korte termijn beschikbaar krijgen, maakt het eenvoudiger en representatiever”, zegt hij. “De nieuwe windtunnel biedt een betere afspiegeling van de werkelijkheid door, bijvoorbeeld, het kunnen aanpassen van de muren aan de locatie.”

“Er is dus een mogelijkheid dat het zogenaamde DNA van de wagen het gevolg is van de beperkingen van de infrastructuur die we al jaren gebruiken. Dat dingen zelfs overeind blijven na een verandering van de regels”, aldus Stella. “Binnen een paar maanden weten we meer, als we de nieuwe windtunnel vergelijken met de windtunnel die we in de afgelopen twee jaar hebben gebruikt.”