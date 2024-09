McLaren prijst teamwerk Norris om Piastri aan zege in Baku te helpen

De andere helft van dat werk is volgens teambaas Andrea Stella verricht door Lando Norris. De Brit moest van de vijftiende plaats starten en leek een moeizame middag tegemoet te gaan, maar wist zich toch een flinke weg naar voren te banen. Onderweg speelde hij ook nog een belangrijke rol voor teamgenoot Oscar Piastri. Het team vroeg Norris namelijk om Sergio Pérez zo veel mogelijk op te houden in de tweede sector, om Piastri op die manier genoeg marge te bieden om vóór de Red Bull-coureur de baan op te komen na zijn pitstop - twee ronden na Pérez.

Dat ophouden bleek cruciaal, want Piastri had slechts enkele tienden voorsprong op Pérez toen hij weer de baan op reed. Piastri haalde vervolgens Charles Leclerc in voor de leiding van de race en zou deze niet meer uit handen geven. Stella is er dus van overtuigd dat Norris een cruciale rol speelde in deze tweede F1-zege van Piastri. "Pérez deed een effectieve undercut, zonder Lando's hulp had Pérez een pitstop kunnen maken en voor Oscar kunnen komen. Dan had de race zich compleet anders kunnen ontvouwen", zegt Stella. "Ik denk dus dat de helft van Oscars zege gedeeld wordt met Lando. Het toont gewoon aan dat we dit als één team benaderen. We hadden voor het weekend gesprekken over wie we voorkeur moeten geven. Maar we proberen elk weekend het resultaat als team te maximaliseren en als één coureur hulp nodig heeft, dan zal de ander dat bieden."

Dat Piastri de race heeft gewonnen, is volgens Stella ook nog wel een klein wonder te noemen. Hij vreesde namelijk dat zijn inhaalactie op Leclerc in bocht 1 in de uitloopstrook zou eindigen. "Ik zag het live gebeuren en mijn instinct zei dat hij rechtdoor zou schieten vanwege de vertraging in de remzone", legt de Italiaanse teambaas uit. "Hij kwam van vrij ver en wist alsnog de apex te halen. Dus ik was wel verbaasd, ja. Maar Oscar verbaast ons altijd met zijn vaardigheden en vandaag heeft hij ook zijn mentale kracht tentoongesteld. Hij reed als een coureur met veel ervaring, die al eerder onder dit soort druk heeft gestaan en die met één oog in zijn spiegels kan kijken en met het andere oog kan zien waar het rempunt ligt."

Mijlpaal voor McLaren

Door de zege van Piastri en vierde plaats van Norris - die bovendien het bonuspunt voor de snelste raceronde pakte - heeft McLaren in Baku een grote slag geslagen en de leiding in het constructeurskampioenschap overgenomen van Red Bull. McLaren heeft in Baku een achterstand van acht punten omgezet in een voorsprong van twintig punten. Voor het eerst in tien jaar tijd staat McLaren nu weer bovenaan. "Dat is absoluut een enorme mijlpaal", oordeelt Stella. "We moeten niet vergeten hoe we vorig seizoen begonnen zijn. En nu gaan we aan de leiding. Dat is te danken aan het harde werk en de kwaliteit van het gehele team, evenals de steun van onze aandeelhouders, partners en de fans. Je bereikt dit omdat je het samen doet." Het feest kende wel één smetje: McLaren kreeg na de race een boete van 5.000 euro omdat sommige teamleden voor het einde van de race al naar parc fermé renden.