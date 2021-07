McLaren: Prestaties op mindere circuits beslissend in strijd om P3

De strijd om de constructeurstitel gaat in 2021 tussen Mercedes en Red Bull, maar ook de strijd om de derde plek is spannend. Tot dusver zijn Ferrari en McLaren behoorlijk aan elkaar gewaagd, waarbij de Britse renstal na tien races een voorsprong van vijftien punten heeft. Komend weekend staat in Hongarije de laatste krachtmeting voor de zomerstop op het programma. Een relatief kort en bochtig circuit, waarbij de focus op veel downforce en veel minder op topsnelheid ligt. Op papier is de Hungaroring geen circuit dat perfect past bij de kwaliteiten van de MCL35M, aldus teambaas Andreas Seidl.

“Het team, Lando [Norris] en Daniel [Ricciardo] hebben het geweldig gedaan door ons in deze positie te brengen in het kampioenschap, maar we weten dat het gevecht verre van over is”, blikt de Duitse teambaas vooruit op de laatste race voor de zomerstop. “Het momentum kan in één weekend bij ons verdwijnen. De uitdagingen van de Hungaroring passen niet zo goed bij onze auto als sommige andere circuits op de kalender. Het gevecht om de derde plek wordt dit jaar echter grotendeels beslist door hoe goed we presteren op circuits die niet helemaal inspelen op onze sterke punten. Als team zullen we, samen met Mercedes HPP, hard werken om alle kansen die zich tijdens het weekend voordoen te benutten.”

Ferrari verslaan 'een uitdaging'

Vanwege het bochtige karakter, de hoge downforce-eis en het moeilijk kunnen inhalen heeft de Hungaroring ongeveer dezelfde kenmerken als het stratencircuit van Monaco. Op dat circuit kwam concurrent Ferrari uitstekend voor de dag: Charles Leclerc pakte pole-position, terwijl Carlos Sainz tweede werd. Lando Norris eindigde die race op de derde plek, maar hij onderschrijft de conclusie van Seidl dat de vorige circuits beter bij McLaren pasten. “We mikken erop om de eerste helft van het jaar met een hoogtepunt af te sluiten, voordat we op zomervakantie gaan. De Hungaroring is een lastig circuit om perfect af te leggen en we weten dat het een uitdaging wordt om onze naaste rivalen in het constructeurskampioenschap te verslaan.”

Teamgenoot Daniel Ricciardo leek tijdens de vorige race in Groot-Brittannië een doorbraak te beleven met zijn eerste klassering in de top-vijf voor McLaren. Dan staat nu de ontmoeting op de Hungaroring op het programma, een van de favoriete circuits van de Australiër. “Het is een heel krap en technisch circuit waar veel downforce nodig is. Dat maakt het voor mij alleen maar leuker, want het is een echt rijderscircuit.” De focus van Ricciardo komt vooral op de kwalificatie te liggen. “Het is een circuit waar inhalen lastig is, dus we gaan hard werken om onze prestaties op zaterdag te maximaliseren. Dat zou de klus op zondag iets makkelijker kunnen maken.”