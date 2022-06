McLaren hoopt prestaties Baku door te zetten in F1-weekend Canada

En dat de Formule 1 terugkeert naar Canada is niet alleen leuk voor de fans, ook de F1-coureurs staan te springen om weer met meer dan 300 kilometer per uur over het circuit te razen. Lando Norris racet zoals vermeld voor de tweede keer in zijn korte loopbaan op de Canadese baan. Goede herinneringen bewaart hij niet aan het Circuit Gilles Villeneuve. In 2019 viel hij door een opvallende oorzaak uit. Zijn rechterachterrem vloog in brand, waardoor de ophanging smolt en hij de MCL34 naast de baan moest parkeren, desondanks kijkt hij uit naar het weekend. "Het wordt fantastisch met de Canadese fans", zegt Norris. "De race in 2019 verliep niet zoals ik had gehoopt, maar ik kijk ernaar uit om dit weekend alles weer te geven. Ik heb voorbereidingen getroffen in de simulator en ben klaar voor de uitdaging met deze nieuwe auto's."

Teamgenoot Daniel Ricciardo heeft iets meer ervaring met de baan in Canada. Zijn eerste optreden op het Circuit Gilles Villeneuve was voor Toro Rosso in 2012, maar zijn hoogtepunt stamt uit 2014. Toen won de Australiër zijn eerste Formule 1-race in de Red Bull, nadat beide Mercedes-coureur problemen kregen met de remmen. Ricciardo haalde Nico Rosberg in de slotfase van de Grand Prix in en won.

"Al mijn favoriete Grands Prix starten met een M: Melbourne, Monaco, Monza en natuurlijk Montreal. Ik vind het prachtig dat we na een aantal jaren weer terug keren naar Canada. Montreal is schitterend en de sfeer is altijd goed. Ik won hier mijn eerste race in 2014, dus hopelijk kan ik met wat van die 'Canadian Magic' punten pakken voor het team." Baku was in ieder geval een opsteker voor Ricciardo. De McLaren-coureur wist voor het eerst dit jaar zijn ploegmaat voor te blijven in de race. Het werd uiteindelijk een dubbele puntenfinish voor het team. "Het harde werken en de toewijdingen hebben zich uitbetaald. Ik hoop dit momentum te behouden", gaat Ricciardo verder.