Vanaf dit weekend in Singapore gaan we de McLaren's twee raceweekenden in een andere kleurstelling op de grid zien. Om de samenwerking met sponsor OKX te vieren wordt de MCL60 in een zwart jasje gestoken, waarbij er oranje tinten aangebracht zijn. De oranje kleur die daarvoor gebruikt wordt is dezelfde die op de 'reguliere' auto dit jaar gebruikt wordt. Een woordvoerder van de renstal verklaart dat de livery ook een ode is aan oprichter Bruce McLaren, die zestig jaar geleden McLaren Racing opgericht heeft.

"We hebben een sterk partnerschap met OKX en het is fantastisch om dit te vieren met deze fantastische livery", vertelt McLaren-teambaas Zak Brown. "Stealth Mode [de naam die McLaren de kleurstelling heeft gegeven] draait de kleuren van de auto om, wat voor iets spannends en anders zorgt voor de komende races in Singapore en Japan." De Amerikaan verklaart ook te hopen dat de livery goed opgepakt wordt door de fans: "We hopen dat zij er net zoveel van houden en dat ze de kans krijgen om in de fanzone met ons te connecten." De sponsor is volgens de renstal een belangrijke partner. "Daarom zijn we trots om dit partnerschap op de baan te laten zien om zo een wereldwijd publiek te bereiken", vertelt Brown.

Naast McLaren reist ook Williams met een andere kleurstelling af naar Singapore en Japan. De formatie uit Grove gaat de FW45 in de kleuren van Gulf steken. Waar McLaren na Japan weer in de vertrouwde kleuren gaat rijden, gaat Williams in Qatar nog een keer met de kleurstelling van de oliemaatschappij aan de start verschijnen.

DOOH-sponsoring

AlphaTauri komt ook met een iets aangepaste livery. Het draait hier echter niet specifiek om de kleurstelling, maar om de manier waarop de sponsors op de wagen zichtbaar zijn. De Italiaanse renstal komt met de zogenoemde Digital-Out-of-Home-sponsoring op de grid. Het DOOH-systeem geeft de teams de mogelijkheid om op digitale panelen de sponsors af te beelden. McLaren gebruikt dit systeem al langer, nu gaat AlphaTauri als tweede team hiermee experimenteren. Het team uit Faenza hoopt dit in 2024 vaker te gaan gebruiken en gaat vanaf Singapore tijdens een aantal weekenden deze manier van sponsoring uitproberen.