Wereldkampioen McLaren presenteert nieuwe F1-bolide Norris en Piastri

McLaren houdt ook voor komend seizoen vast aan het oranje waarmee de Britse renstal al in de jaren zestig de Formule 1-circuits onveilig maakte. Dat bleek tijdens de onthulling van de MCL40 tijdens een evenement in Bahrein.

Het papaya verdween in de jaren zeventig (door tabakssponsoring) van de auto's uit Woking, maar keerde in 2017 weer terug en is dus ook dit jaar duidelijk aanwezig op de auto. De keuze voor het oranje was een no-brainer, ook gezien het feit dat het een van de hoofdkleuren is van Mastercard, de nieuwe titelsponsor van het team. Net als in voorgaande jaren wordt het oranje ondersteund met zwarte (carbon) vlakken, onder andere op de motorkap.

De MLaren MCL4: veeloranje en zwart, met ook een hint groen bovenop de air intake box. Foto door: McLaren

De auto van Lando Norris en Oscar Piastri, zal vanaf woensdag tijdens de Formule 1-test op het Bahrain International Circuit voor het eerst ook echt in actie te zien zijn.

Heeft de wereldkampioen een voordeel?

McLaren werd afgelopen seizoen voor het tweede jaar op rij kampioen bij de constructeurs, maar de grote vraag is waar het team dit jaar staat in de pikorde. Door de reglementswijzigingen moeten alle teams weer van voren af aan beginnen en het is maar afwachten wie de beste interpretatie heeft van die nieuwe regelgeving. Toch denkt Stella dat McLaren wel degelijk baat heeft bij de ervaringen van de afgelopen twee seizoenen. "Er zijn een paar dingen die blijven, onafhankelijk van de technische voorschriften", aldus de Italiaan. "Een daarvan is de technische basis waarop we aerodynamische efficiëntie, interactie met de banden en een efficiënte koeling nastreven. Dat is universeel. En het tweede is dat ik denk dat een deel van de knowhow overdraagbaar is."

Een constante factor voor McLaren is dat het ook dit jaar met de krachtbronnen van Mercedes rijdt, en die motor zag er in Barcelona betrouwbaar uit. Een andere vaste waarde is het rijdersduo Norris-Piastri. De twee coureurs mochten vorig jaar gelijkwaardig en vrijuit racen, en daagden elkaar flink uit. McLaren gaat ook komend seizoen verder met deze 'papaya rules', maar heeft al aangekondigd die een beetje aan te passen, zodat er niet langer onduidelijkheden zijn bij de coureurs.

Oscar Piastri en Lando Norris zijn voor het vierde seizoen op rij teamgenoten bij McLaren Foto door: McLaren

Nieuwe helmen Norris en Piastri

In aanloop naar de onthulling van de MCL40, toonden Norris en Piastri ook hun nieuwe helmen. De hoofdbescherming van de wereldkampioen uit Engeland is dit jaar voorzien van het startnummer 1 en een ster voor het behaalde wereldkampioenschap.

Oscar Piastri, McLaren Foto door: McLaren Lando Norris, McLaren Foto door: McLaren