McLaren als eerste met 2021-wagen: wat is er nieuw aan de MCL35M?

De FIA heeft vorig jaar besloten om het compleet nieuwe reglement en de daarbij behorende nieuwe auto’s door te schuiven van 2021 naar 2022, en komend seizoen te blijven doorrijden met de auto’s die vorig jaar ook al in gebruik waren. Aerodynamisch mogen er aan die wagens wat zaken aangepast worden en ook de V6t-krachtbronnen mogen onder handen worden genomen, terwijl elk team daarnaast ook nog eens twee tokens mag gebruiken om grote veranderingen door te voeren.

Vooral bij McLaren waren die twee tokens hard nodig: het team uit Woking besloot al in 2019 om vanaf 2021 over te stappen van Renault- naar Mercedes-motoren. Daarbij was echter nog geen rekening gehouden met de ontwikkelingsstop en het feit dat dit seizoen met grotendeels dezelfde auto moet worden gereden als vorig seizoen. Met een auto dus die ooit was ontworpen voor een Renault-motor.

McLaren heeft dan ook gretig gebruik gemaakt van de twee tokens die het had om die wagen geschikt te maken voor een Mercedes-krachtbron. “Waar elk ander team het grootste deel van z'n auto van vorig jaar naar dit jaar kon meenemen, betekende onze overstap naar de Mercedes-krachtbron dat dit voor ons niet het geval was”, legt productieleider Piers Thynne uit. “Het heeft een enorme hoeveelheid aanpassingen gevergd, eigenlijk hebben we een compleet nieuwe auto gebouwd. Het aantal nieuwe onderdelen op de MCL35M [de M staat voor Mercedes] is ongeveer hetzelfde als toen we de MCL35 bouwden.”

Door de nieuwe krachtbron heeft McLaren aanpassingen moeten maken aan het chassis, de behuizing van de versnellingsbak, de koeling en de elektronica. De grootste uitdaging vormde echter de nieuwe aeroregels die de FIA heeft ingevoerd om de downforce te verminderen en de druk op de banden te beperken. Die verplichte veranderingen aan de vloer en achterkant van de auto hebben een veel grotere impact op de prestaties van de auto dan hoe ze eruit zien.

En hoewel McLaren vorig seizoen op de derde plaats eindigde in het constructeurskampioenschap en dus over een sterke wagen beschikte, had de MCL35 ook enkele zwakke punten die het team – bovenop het inbouwen van een nieuwe motor – heeft moeten aanpakken. Technisch directeur James Key zei hierover het volgende: “Wat die zwakke punten betreft: we moeten ons nog wat verbeteren bij lagere snelheden. Verder presteert de auto onder sommige omstandigheden niet helemaal zo goed als we zouden willen. We kunnen aan de data zien dat dit onder bepaalde weersomstandigheden of bij een bepaalde hoeveelheid grip is.” Verwacht wordt dat McLaren dus ook op die terreinen (onderhuids) aanpassingen heeft moeten doen. Of het van buiten te zien zal zijn, is nog maar de vraag. Maar het lijkt er dus op dat McLaren maandagavond een vrijwel geheel nieuwe auto zal presenteren. De onthulling is om 20.00 uur Nederlandse tijd.