McLaren maakt presentatiedatum nieuwe F1-bolide voor 2023 bekend

In navolging van AlphaTauri, Aston Martin, Ferrari en Alpine heeft McLaren de datum onthuld waarop de nieuwe Formule 1-bolide gepresenteerd wordt. Dat gebeurde via sociale media. De formatie uit Woking toonde eerder op de dag enkele foto’s uit de werkplaats. De oplettende kijker zag daarop een notitievelletje met daarop geschreven ‘launch deadline: 13.02’. Later in de middag bevestigde het team dat het om een vooropgezet plan ging en de nieuwe wagen inderdaad op 13 februari het levenslicht ziet. Dat wordt een drukke dag voor de Formule 1-fans, want ook Aston Martin trekt die dag het doek van de nieuwe wagen.

McLaren begint in 2023 met een aangepaste line-up aan het seizoen. Wegens ondermaatse prestaties is Daniel Ricciardo de deur gewezen. Zijn plek wordt ingenomen door het toptalent Oscar Piastri, die zijn F1-debuut gaat maken. De Australiër vormt een team met Lando Norris. Ook op organisatorisch vlak is er in de wintermaanden een en ander veranderd. Teambaas Andreas Seidl is verkast naar Alfa Romeo, waar hij als CEO aan de slag is gegaan om de samenwerking met Audi voor te bereiden. Andrea Stella is bij McLaren doorgeschoven naar de rol als teambaas.