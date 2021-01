McLaren maakt datum en locatie voor presentatie MCL35M bekend

Alfa Romeo was een week geleden het eerste team dat de datum en de locatie van de teampresentatie naar buiten bracht. De door Sauber gerunde renstal presenteert de C41 op 22 februari in de Poolse hoofdstad Warschau. Donderdag maakte McLaren als tweede team hun plannen voor de teampresentatie bekend. De nieuwe bolide, waarvan al bekend was dat die de naam MCL35M zou gaan dragen, wordt op 15 februari onthuld in de McLaren-fabriek in Woking. De presentatie begint om 20.00 uur Nederlandse tijd en zal live te volgen zijn, de details daarvan maakt het team in de aanloop naar het evenement bekend.

Bij McLaren zijn de afgelopen winter een aantal veranderingen doorgevoerd. Ten eerste vond er een wisseling in het rijderspaar plaats: na twee succesvolle seizoenen nam Carlos Sainz afscheid van het Britse team en teamgenoot Lando Norris, met wie hij een goede relatie onderhield. Zijn plek binnen McLaren wordt ingenomen door de immer goedlachse Daniel Ricciardo, die zelf na twee seizoenen bij Renault de overstap waagt naar de nummer drie van het laatste constructeurskampioenschap. Norris blijft aan voor zijn derde F1-seizoen. Een andere belangrijke verandering bij McLaren is de wissel van motorleverancier: na drie seizoenen krachtbronnen te hebben afgenomen bij Renault keert het team terug naar Mercedes-power, waarmee het tussen 1995 en 2014 grote successen boekte.

Het gevolg van die motorwissel is wel dat McLaren niet kon profiteren van het inzetten van tokens om het chassis door te ontwikkelen. De overige teams kregen die tokens om ondanks de bevriezing van het chassis enkele gebreken op te kunnen lossen, maar McLaren is door de wissel naar Mercedes-motoren verplicht om beide tokens in te zetten voor het goed inmeten van de nieuwe krachtbronnen. Bovendien zorgt het wisselen van motorleverancier ervoor dat McLaren ‘in essentie een geheel nieuwe auto’ moest bouwen voor 2021. Desondanks wordt de wagen gezien als een doorontwikkeling van de MCL35 uit 2020 en daarom krijgt die de naam MCL35M, waarbij de laatste M verwijst naar Mercedes.