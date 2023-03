McLaren een klantenteam van Red Bull? Brown praat met Red Bull-Ford

Alhoewel in Bahrein het 2023-seizoen pas gaat beginnen, ligt er achter de schermen ook al enige focus op 2026. Dat jaar gaat het nieuwe motorreglement in en al zal Red Bull Powertrains de handen formeel ineenslaan met Ford. Het project in Milton Keynes zal in ieder geval motoren leveren aan Red Bull Racing en AlphaTauri, natuurlijk op voorwaarde dat het laatstgenoemde team dan nog niet verkocht is. Op het eerste oog lijkt het daar ook bij te blijven, al speelt er achter de schermen nog wel iets meer. Zo spreekt Red Bull Powertrains momenteel ook al met andere formaties die potentieel geïnteresseerd zijn in de motor met een Ford-stickertje erop.

McLaren CEO Zak Brown is als onderdeel van dit proces gesignaleerd in het Red Bull-hoofdkwartier te Milton Keynes. "Ik dacht dat Zak bij ons kwam lunchen!", reageert Christian Horner met een lach tijdens de persconferentie in Bahrein. "Maar nee, zonder gekheid, als je een motorleverancier bent vanaf 2026, dan is het logisch dat er gesprekken plaatsvinden over eventuele motorleveranties aan andere teams. In dat opzicht is het heel natuurlijk dat we nu praten met potentiële klanten."

Ook McLaren erkent dat er inmiddels contact is gelegd met het motorproject van Red Bull. "Wij hebben een goede relatie met Mercedes High Performance Powertrains, maar als je iets verder vooruitkijkt, dan wil je natuurlijk weten wat er beschikbaar is", laat teambaas Andrea Stella weten. "Ook voor ons geldt dat dergelijke gesprekken heel natuurlijk zijn. Volgens mij kan het ook geen al te grote verrassing zijn." Het team uit Woking benadrukt bovendien dat het om de verkennende fase gaat, zoals het ook al met Honda heeft gesproken (waarover meer in deze analyse).

Motoren leveren meer voor extra data dan voor het geld

Voor Red Bull kan het leveren van klantenmotoren vooral helpen bij de ontwikkeling ervan. Extra krachtbronnen leveren betekent immers extra data. Dat zou volgens Horner ook meteen de voornaamste drijfveer moeten zijn om met andere partijen in zee te gaan, aangezien het financieel geen vetpot is. "Er is een budgetplafond voor de motoren, dus dat helpt wel om de kosten beperkt te houden - ook voor het leveren van motoren. Maar zoals we het nu zien, levert het geen geld op om motoren te leveren aan andere teams. Dat is geen business waar je echt wat aan verdient."

Dat komt bij dat er met zes verschillende motorleveranciers niet bijzonder veel klantenteams zullen zijn, hetgeen Horner als een positief signaal ziet. "Dat er steeds meer merken als motorleverancier in onze sport komen, is natuurlijk alleen maar goed voor F1. We mogen Audi verwelkomen vanaf 2026 en wij beginnen zoals bekend aan een nieuw avontuur met Ford. Misschien komt er gaandeweg nog wel een ander merk bij, dus dat is alleen maar goed voor de sport als geheel. Dat al die merken mee willen doen, laat ook zien hoe sterk de sport momenteel is. Maar het schept ook een verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid dat de chassis- en motorregels goed op elkaar afgestemd worden en dat het racen net zo goed is als dat de mensen nu gewend zijn. Dat is fundamenteel en is ook nog veel belangrijker dan afzonderlijke belangen en merken. We moeten er samen voor zorgen dat het product voor 2026 voldoet aan de verwachtingen die er bestaan."