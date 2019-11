McLaren: "P4 is veilig, maar er is meer om voor te vechten"

Carlos Sainz is al vrijwel het gehele seizoen ‘best of the rest’ en staat in het kampioenschap op gelijke hoogte met Pierre Gasly, elf punten boven Alexander Albon. Wat het extra knap maakt, is dat hij het in dit geval opneemt tegen twee coureurs die allebei een half seizoen bij Red Bull hebben gedraaid, een team dat over een betere auto beschikt.

De derde plek van Brazilië speelt nog in het achterhoofd van Sainz, maar een afleiding van wat hem komend weekend te doen staat, is het allerminst. “Het was geweldig om de trofee mee naar de fabriek te nemen na het ongelooflijke resultaat. Ik wil het seizoen mooi afsluiten en er is in de laatste Grand Prix nog genoeg om voor te strijden. Ik wil zesde worden in het coureurskampioenschap. Ook al zal het niet makkelijk zijn, we hebben ons goed voorbereid en ik heb er alle vertrouwen in dat we het goed zullen doen in de race.”

Teamgenoot Lando Norris maakt de GP op Yas Marina nu voor het eerst mee als F1-coureur. Hij staat elfde met 45 punten en kan Sergio Perez (46 punten) en met een flinke dosis geluk Daniel Ricciardo (54 punten) nog inhalen. Tegelijkertijd moet hij Kimi Raikkonen (43 punten) achter zich zien te houden. “Mijn eerste jaar in de F1 is een geweldige ervaring en ik heb het gevoel dat ik veel ervaring erbij heb sinds de startlichten uitgingen in Melbourne. Ik ben blij dat ik het seizoen afsluit op een circuit dat ik goed ken en waar ik afgelopen jaar in de Formule 2 een podium scoorde. Ik kijk uit naar een nieuw, spannend weekend en wil nog een keer alles geven.”

Teambaas Andreas Seidl bevestigt nog eens dat McLaren veel kracht heeft geput uit de podiumplek op Interlagos. "We weten dat we moeten pushen bij elke mogelijkheid die zich voordoet als we meer podiumplekken willen, de Braziliaanse GP gaf ons alle motivatie die we nodig hebben om dat doel te bereiken. We hebben dit seizoen veel progressie geboekt en willen dat doortrekken naar de laatste race. Onze positie als constructeur is veilig, nu mikken we op de best mogelijke posities voor de coureurs. Carlos maakt veel kans om zesde te worden, Lando kan ook nog posities klimmen."