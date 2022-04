McLaren: "Podium Norris in Imola bevestigt progressie met MCL36"

Het F1-team van McLaren kende een beroerde seizoensstart. De MCL36 van Daniel Ricciardo en Lando Norris had te maken met remproblemen in de laatste F1-test in Bahrein en sloot het Grand Prix-weekend daar een week later puntloos af. In het McLaren Technology Centre is vervolgens alles op alles gezet om de auto te verbeteren en sinds Jeddah is er een stijgende lijn bij de renstal. In de Italiaanse kwalificatie op vrijdag reed Norris zich in verraderlijke omstandigheden naar een derde startplek voor de sprintrace. In de Grand Prix finishte de Brit als derde achter de beide mannen van Red Bull Racing.

Na de vijfde en zesde plaats in Australië twee weken geleden, meent McLaren-teambaas Andreas Seidl dat alles erop wijst dat de huidige vorm een realistisch beeld geeft van waar het team staat. "Het is heel fijn om consistentie te zien en dat het resultaat in Australië niet een eenmalig iets was. De MCL36 is een goede auto met een solide basis. Dit biedt ook perspectief voor alle updates die nog in de pijplijn zitten", legt de Duitser uit. "Dit weekend liet zien dat we op de momenten in normale omstandigheden ook nog competitief zijn, uiteindelijk waren we het derde snelste team. Het is uiteraard wel zo dat we alleen op het podium komen door pech bij Red Bull of Ferrari. Qua performance staan zij nog een beste stap voor. Aan de andere kant draait het daar niet altijd om. Het gaat erom dat je een weekend laat kloppen en dat is wat we hebben gedaan."

Het resultaat in Imola heeft McLaren naar de vierde plek in het constructeurskampioenschap gebracht. Toch denkt Norris dat McLaren de auto naar een hoger niveau moet tillen om in de voorhoede te kunnen blijven vechten. "We moeten op alle vlakken nog verbeteren", zegt de 22-jarige coureur. "Het pakket moet gewoon een stap beter. De balans is prima, daar zijn we blij mee... het is echter wel zo dat we in de bochten nog snelheid missen. Zelfs als je een goede ronde rijdt, is deze nog trager dan die van anderen. Dat is niet eenvoudig. Het is zaak in dit lange seizoen eerst op deze dingen gericht te zijn. We hebben in Imola geen grote upgrades op de auto geplaatst. Er zijn grote stappen gezet, maar we hebben geen nieuwe vloer of andere grote zaken geïntroduceerd. Het waren met name kleine elementen, maar die helpen schijnbaar wanneer je een weekend op deze manier kan samenbrengen."

De Australische McLaren-coureur Ricciardo reed een race om snel te vergeten. In de beginfase tikte hij Carlos Sainz van de baan en gokte door na een stint op mediums de GP op de harde band af te maken. Hij finishte uiteindelijk op een kansloze achttiende positie en was daarmee door twee uitvallers laatste.