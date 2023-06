McLaren piekert niet over keuze F1-motorleverancier voor 2026

De Formule 1 stapt in 2026 over op een nieuw motorreglement, waarbij de elektrische componenten een belangrijkere rol gaat spelen. Onder meer Aston Martin heeft zich recent, na de aankondiging van een partnerschap met Honda, uitgesproken over het belang van een fabriekssamenwerking met een motorleverancier. Zo'n samenwerking is volgens de renstal nodig om onder het nieuwe reglement succes te kunnen boeken. McLaren is het daar echter niet mee eens. De in Woking gevestigde formatie denkt dat er andere factoren zijn die meer invloed op de prestaties hebben dan de power unit.

Daarom steekt McLaren momenteel meer moeite in het aanpakken van zaken die meer invloed hebben op de snelheid van de auto, zegt teambaas Andrea Stella. "Als we naar onze beperkingen kijken, hebben die niets te maken met de krachtbron. Het is veel fundamenteler en dat is waar ik de focus op wil houden", legt hij uit. "Als ik zie dat we ons op aerodynamisch vlak en qua banden moeten verbeteren, dan is de rol van de power unit relatief klein. Dat geldt ook qua lay-out en constructie. Ik blijf ervan overtuigd dat het een van de laatste marginale elementen van differentiatie zou kunnen zijn, maar ik denk niet dat we ons daar te veel mee bezig moeten houden."

McLaren heeft al aangegeven dat het in vergevorderde gesprekken is met Mercedes om ook na 2025 motoren af te nemen. Zo lijkt het team een klantenteam te blijven, iets wat in de ogen van Stella enkele kleine nadelen heeft. Toch is het verschil niet zo groot als anderen het willen laten lijken. "Idealiter ben je een fabrieksteam bij een gevestigde motorfabrikant. Daarna komt klantenteam zijn bij een gevestigde motorfabrikant en het vormen van een nieuwe samenwerking, maar dat neemt risico's met zich mee", zegt Stella. "In 2026 willen we vooraan zijn. We willen dan niet zeggen dat we nog meer jaren nodig hebben, omdat het project te onvolwassen is. We willen er dan staan qua chassis en met een solide krachtbron. Mijn voorkeur is altijd om een fabrieksteam te zijn, maar dit is geen fundamenteel iets om te kunnen winnen."