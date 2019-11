McLaren en Petrobras beëindigen sponsordeal

Zoals Motorsport.com afgelopen maand schreef, hing het in de lucht dat Petrobras en McLaren hun eigen weg zouden gaan binnen afzienbare tijd. Jaïr Bolsonaro, president van Brazilië, stuurde al aan op een vroegtijdig afscheid van het F1-team. Twee weken voor de Grand Prix van Brazilië is het dan zover: beide partijen kondigen officieel aan dat ze er een punt achter hebben gezet.

De sponsordeal werd in eerste instantie gesloten voor een termijn van vijf jaar, maar dat is dus bij lange na niet gehaald. De logo's van Petrobras zullen van de wagens gehaald worden voor de race in Interlagos. McLaren CEO Zak Brown zei: "We willen Petrobras voor de samenwerking en hun steun bedanken. We hebben veel respect voor hun technische en wetenschappelijke capaciteiten en er bestaat geen twijfel dat de technici van het bedrijf aanzienlijke progressie hebben geboekt in de tijd dat we samenwerkten. We wensen iedereen bij Petrobras veel succes toe en hopen hen in de toekomst weer terug te zien in de sport." Volgens Brown zal McLaren voor 2020 meer nieuwe sponsoren nog aankondigen.

Petrobras, dat voor 64% in handen is van de Braziliaanse overheid, benadrukte dat het stopzetten van de deal niets te maken heeft met de resultaten van het F1-team op de baan. "We erkennen het gewicht van McLaren in de motorsport wereldwijd en zijn erg tevreden met de resultaten van de afgelopen twee jaar", aldus CEO Roberto Castello Branco. "Het project heeft Petrobras de kans gegeven om technologisch hoogstaande benzine en smeermiddelen te ontwikkelen door middel van onderzoek met nieuwe grondstoffen en tests die onder extreme omstandigheden werden uitgevoerd. De technologische ontwikkelingen zullen worden gebruikt in smeermiddelen en brandstofproducten. We zien bij McLaren de toewijding om te blijven innoveren en ook de mogelijkheid van toekomstige samenwerkingen."

Met medewerking van Jonathan Noble