McLaren over papaya rules: "Norris en Piastri vrij om met elkaar te racen"

Ondanks het opeisen van beide wereldtitels was er in 2025 het nodige te doen om de manier waarop McLaren haar coureurs liet racen. Lando Norris en Oscar Piastri moesten zich conformeren aan de papaya rules van hun werkgever, wat er in de praktijk op neerkwam dat ze zich soms moesten neerleggen bij de teamorders.

De grote vraag bij McLaren in de aanloop naar het Formule 1-seizoen 2026 is of het team opnieuw een reeks richtlijnen heeft opgesteld voor hoe Norris en Piastri het gevecht met elkaar aan mogen gaan. Zak Brown benadrukt dat er geen grote veranderingen zijn doorgevoerd, omdat de coureurs vorig jaar in principe al vrij met elkaar mochten racen.

"Wij bespreken dit eigenlijk race voor race met de coureurs. Natuurlijk doen we een seizoensevaluatie en kijken we vooruit, maar het is net als met een raceauto: we blijven ons ontwikkelen, ook in hoe we racen, en dat doen we per race", legt de CEO van McLaren Racing uit. "Ze blijven vrij om te racen. Tegelijkertijd zullen we strategisch en intelligent handelen wanneer situaties daarom vragen. Er zal niet veel veranderen, want ze waren vorig jaar ook vrij om te racen."

'Ingrijpen was logisch'

McLaren kreeg vorig jaar regelmatig het verwijt dat de papaya rules voorkwamen dat Norris en Piastri vrij met elkaar mochten racen. Een van de races waarin dat naar voren leek te komen, was de seizoensopener in Australië. In lastige weersomstandigheden kreeg Piastri het verzoek om zijn leidende teamgenoot niet aan te vallen, iets waar hij zich aan hield.

Als er dit jaar eenzelfde situatie ontstaat als afgelopen maart in Melbourne, dan handelt McLaren op dezelfde manier. "Als het exact dezelfde situatie was, denk ik dat exact hetzelfde zou gebeuren", zegt Brown. Hij benadrukt ook dat de mensen op de pitmuur met die call geen definitief einde maakten aan het gevecht, maar dat ze slechts op de pauzeknop drukten.

De GP van Australië was afgelopen jaar een van de momenten dat de papaya rules werden ingezet. Foto door: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Vrij mogen racen betekent niet dat er geen momenten in een race zijn waarop je moet beoordelen wat er gebeurt. Het had niets te maken met de onderlinge strijd tussen Lando en Oscar. We wilden niet beide auto’s in gevaar brengen, omdat we nog niet wisten hoe het weer en de baancondities zich zouden ontwikkelen. Voor mij is dat volkomen logisch."

"Het was even op de pauzeknop drukken om te zien hoe de race zich ontwikkelde. Daarna konden ze weer racen, en dat is precies wat we hebben gedaan", aldus Brown, die zich dan ook weinig aantrekt van de kritiek die McLaren hier vanuit sommige hoeken voor heeft gekregen. "Ik denk dat dit een goed voorbeeld is van hoe sommige mensen beter geïnformeerd zouden moeten zijn over hoe een race zich ontvouwt."