McLaren scoorde in de Grand Prix van Italië op Monza nog een sensationele 1-2. Een race later introduceerde Ferrari een upgrade van de power unit. Sindsdien hebben Charles Leclerc en Carlos Sainz een flinke stap gemaakt. In de kwalificatie in Turkije was de Monegask meer dan zes tienden sneller dan de eerste McLaren. In Austin stonden de scharlakenrode wagens eveneens voor beide rivalen uit Woking, al was het verschil daar kleiner. In de race eindigde Leclerc echter als vierde, een volledige pitstop voor Ricciardo op P5. Het verschil in het constructeurskampioenschap bedraagt nu nog slechts 3,5 punten, in het voordeel van McLaren.

“Ferrari was overduidelijk sneller”, blikt Lando Norris terug op de race in Amerika. “Misschien leek het niet zo omdat Carlos vast zat achter Daniel. Als hij voor hem had gereden, was hij op eenzelfde wijze weggereden als Charles deed. We kwamen het gehele weekend snelheid tekort ten opzichte van de Ferrari’s.” De populaire Brit verwacht dan ook niet dat McLaren de derde plaats vast kan houden: “Ze hebben op dit moment absoluut een streepje voor. Hun auto is gewoon consistenter en beter te besturen. Dat verandert onze aanpak niet: wij blijven pushen om voor hen te blijven. Dat hadden we zo laat in het seizoen liever niet hoeven doen, maar we moeten het proberen.”

“Het helpt niet als je je zorgen maakt"

Motorsport.com vroeg McLaren-teambaas Andreas Seidl of hij zich zorgen maakt over de snelheid van Ferrari. Zijn pakkende antwoord: “Het helpt niet als je je zorgen maakt. De realiteit is dat zij een goede stap gemaakt hebben met hun pakket. Dat geeft hen een goed voordeel, zeker in de laatste twee races. Dat is de realiteit. Wij moeten ons echter op onszelf focussen. We weten dat er geen updates meer aan zitten te komen. De komende circuits passen waarschijnlijk wat beter bij de sterke punten van onze wagen, maar er zijn later in het seizoen ook nog races waar we het vermoedelijk lastiger hebben ten opzichte van Ferrari. We moeten elk weekend het maximale uit het pakket halen, probleemloze weekenden afwerken, een goede strategie bedenken en hopelijk is dat voldoende om tot de laatste ronde in Abu Dhabi het gevecht met hen aan te gaan.”