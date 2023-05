McLaren overwoog zieke Piastri rust te gunnen in Baku

Het was geen prettig weekend voor Oscar Piastri, die op donderdag al meldde dat hij ziek was, zonder precies aan te geven wat er aan de hand was. De rookie stond zo voor een nog grotere uitdaging dan dat het circuit normaliter al biedt. Desondanks hield de McLaren-coureur vol en heeft hij elke sessie voltooid. Het had alleen weinig gescheeld of de Australiër had een van de belangrijke sessies moeten missen.

"We hebben enkele momenten in het weekend bekeken of het beter was om hem te laten rusten zodat hij voor de zondag in orde zou zijn", onthult teambaas Andrea Stella. "Ik kan absoluut toegeven dat we dit meerdere keren hebben geëvalueerd, we werden goed ondersteund door de teamarts. De algemene medische ondersteuning is uitstekend geweest om Oscar bij te staan, net als zijn team. Maar Oscar was de hele tijd kalm en zei: 'Oké, laten we proberen om in de auto te stappen. Als ik het niet red, kom ik binnen.' Hij vond altijd de kracht om de sessie door te komen. Maar op sommige momenten dachten we, laten we ervoor zorgen dat hij zondag in orde is, niet nu", aldus de Italiaan.

Voor coureurs is het al geen pretje om niet honderd procent fit te zijn, maar op een stratencircuit als Baku is alle concentratie vereist. Stella is daarom onder de indruk van Piastri, die volhardde. "Dit is een van de lastigste circuits omdat je zo dicht langs de muren gaat", zegt Stella. "We hebben veel coureurs gedurende het weekend de muur zien raken, dus het vereist absoluut veel scherpte en concentratie. Oscar liet een paar keer na een sessie weten dat hij uitgeput was, maar tijdens de sessie ging het wel. Alleen daarna was er dan een klein beetje een inzinking."

Piastri had ondanks de buikgriep een prima weekend in Baku. Hij noteerde in de kwalificatie de tiende tijd en in de sprint shootout kwam hij net tekort voor een plek in SQ3. Zaterdag moest hij in de sprintrace genoegen nemen met de tiende plaats, wat hem dus geen punten opleverde. Ook in de hoofdrace bleef hij puntloos met de elfde plek. Stella is in ieder geval onder de indruk van de verrichtingen van de Formule 2-kampioen van 2021. "Ik ben zeer onder de indruk. Dit weekend miste hij misschien wat tienden omdat hij zich niet lekker voelde. Maar tot nu toe zou je, op basis van pure snelheid, het opbouwen van de sessies en zijn positionering in de race, niet zeggen dat hij een rookie is. Hij heeft erg veel race craft en volwassenheid getoond", aldus de McLaren-teambaas.

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Azerbeidzjan