McLaren neemt besluit over teamorders

Na de Formule 1 Grand Prix van Italië was een van de meest besproken onderwerpen het gevecht tussen Lando Norris en Oscar Piastri in de openingsronde. De McLaren-teamgenoten waren in de eerste ronde met elkaar aan het knokken voor de koppositie en Piastri haalde uiteindelijk Norris buitenom in. Het leverde Norris nog een plek verlies op, want Charles Leclerc profiteerde volop van het gevecht en passeerde de Brit. Voor de titelkansen van Norris is het slecht nieuws, want hij had flink in kunnen lopen op koploper Max Verstappen. De vraag was dan ook of McLaren in Baku teamorders gaat doorvoeren om de Brit meer kans op zijn eerste F1-titel te geven. In gesprek met de BBC vertelt teambaas Andrea Stella dat er inderdaad wat verandert.

"Het idee is dat we willen winnen, maar wel op een juiste manier", begint de Italiaan nog voorzichtig, om daarna duidelijkheid te scheppen. "We gaan [het grootste gedeelte van] onze steun aan Lando geven, maar we willen niet te veel van onze principes overboord gooien. Die principes zijn dat het team eerst komt. In het racen staat bij ons over het algemeen sportiviteit vooraan. En we willen dat het voor beide coureurs eerlijk is."

Stella laat dus doorschemeren dat Piastri desgevraagd ruimte moet laten voor zijn teamgenoot. De ingenieur omschrijft de verandering als volgt: "We willen geen situatie als in Monza, waarin we als eerste en tweede de chicane ingingen en als eerste en derde eruit kwamen. Dat is slecht voor het team. De belangen van het team staan boven alles. We moeten dit soort dingen [als in Monza] voorkomen, want de manier waarop we die race begonnen zet de deur open naar deze situatie."

Het is echter niet zo dat Piastri altijd Norris voor moet laten, want volgens Stella is het belangrijk dat het wel eerlijk blijft. "Na Monza hebben we drie doelen gesteld. We moeten ervoor zorgen dat alles wat op de baan gebeurt niet schadelijk is voor het team. Het tweede is, hoe winnen we beide kampioenschappen en zorgen we ervoor dat beide coureurs aan dat plan zijn toegewijd? Wat we niet willen, is op een ondoordachte manier winnen. Dat zijn de drie punten die we voor Baku hebben vastgesteld en na Baku gaan we het weer herschrijven."

Geen, een, of twee titels?

In het WK ligt Norris met nog acht races te gaan nu 62 punten achter Verstappen. Gemiddeld moet de Brit nu net iets minder dan acht punten per Grand Prix goedmaken om dat in te halen. Dit seizoen is dat de coureur uit Bristol drie keer gelukt: in Hongarije, Zandvoort en op Monza. Bij de constructeurs ligt McLaren nog dertig punten achter op Red Bull Racing, maar na de GP van Spanje scoorde McLaren elk weekend meer punten.