McLaren: Piastri niet te snel vergelijken met Norris

Lando Norris begint bij McLaren aan zijn vijfde seizoen in de koningsklasse en is inmiddels een gevestigde naam. Met Oscar Piastri krijgt hij een rookie naast zich. McLaren is terughoudend om de rijders te vroeg met elkaar te vergelijken, stelt de nieuwe teambaas Andrea Stella. Volgens hem is het team in eerste instantie bezig om Piastri op snelheid te brengen, al een uitdaging op zich voor een nieuweling in de Formule 1.

“We praten intern niet veel over de vergelijking tussen Lando en Oscar, het gaat erom dat we de juiste processen op orde hebben en dan komen de resultaten vanzelf”, zegt Stella. “Als je hem op de eerste dag vergelijkt en dan concludeert dat hij niet presteert, dat is de manier om je rijders in de put te duwen. Daar zijn we heel voorzichtig mee. We weten dat Lando een van de snelste rijders op de grid is, maar tegelijkertijd moet ik zeggen dat we tot nu toe erg onder de indruk zijn van wat Oscar laat zien. We gaan dat heel zorgvuldig managen. We gebruiken de vergelijking in het voordeel van beide coureurs, er is altijd iets te leren. Er zijn genoeg momenten waar we kunnen zien wie beter is in het remmen of wie sneller is in de snelle bochten. Dat moet je combineren en er constructief mee omgaan, focussen op het proces. Dan volgen de resultaten vanzelf.”

Piastri had in 2022 geen raceprogramma. Hoewel hij wat testwerk deed voor Alpine, stelt de Australiër dat hij wat tijd nodig had om weer op gang te komen. “Ik weet niet hoelang dat gaat duren, maar in Bahrein hebben we een goed idee waar we staan. Als je debuteert in de Formule 1 is er altijd een aanpassingsperiode. De auto’s zijn veel sneller, de mensen waar ik het tegen opneem zijn de beste coureurs ter wereld. Dat wordt een uitdaging en de vergelijking met Lando zal er altijd zijn. We zitten in een andere fase van onze loopbaan, dus ik kijk er niet heel erg naar.”

Ondanks dat hij een seizoen aan de kant stond, denkt Piastri dat hij zich goed kan aanpassen als hij in een nieuwe wagen komt. “Ik ben niet bezorgd over een gebrek aan ervaring, ik heb elk jaar van mijn juniorloopbaan in andere auto’s moeten rijden. Ik heb nooit langer dan een jaar in dezelfde auto gezeten. Die aanpassing is heel belangrijk op lagere niveaus.”