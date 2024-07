McLaren: Piastri liep kans op F1-zege Spa mis door fout in pits

Na zijn eerste F1-zege in Hongarije had Oscar Piastri in België een goede kans om er direct een tweede aan vast te plakken. Hij reed de hele tijd goed mee in de kopgroep en leek aanspraak te maken op de zege, totdat hij binnenkwam voor zijn tweede pitstop. De Australiër schoot iets te ver door, miste dus zijn pitvak met een kleine marge en tikte de jack man enkele centimeters naar achteren. Het resultaat: een pitstop van 4,4 seconden, waar de stoptijd normaliter net boven de 2 seconden ligt. Achteraf gezien bleek het een cruciaal moment, want op de streep zat Piastri nog slechts 1,1 seconde achter George Russell en een halve seconde achter Lewis Hamilton.

McLaren-teambaas Andrea Stella wijst ook naar het moment in de pitstraat als een doorslaggevend moment in deze race. "Zoals Oscar al direct in de uitloopronde zei: 'Sorry voor de pitstop'. Ik denk dat hij beseft dat dit een klein beetje kostbaar is geweest", zegt Stella. "Potentieel zou hij gewoon achter Hamilton hebben gereden, maar hij had ook in staat kunnen zijn om aan te vallen. Dus ik denk dat dit verlies van 1,5 tot 2 seconden bij de pitstop uiteindelijk relatief kostbaar bleek te zijn. Zelfs omdat je dan eerder achter Leclerc had gezeten met versere banden, waardoor je de inhaalactie makkelijker had kunnen afronden. Een beetje een cascade dus. We moeten met de coureurs werken aan de pitstoppositie, want dat kan heel kostbaar zijn. Ik denk dat hij in Silverstone ook zoiets had."

Ondanks de fout bleef Piastri jagen op het Mercedes-duo, dat er maar nipt in slaagde om de één-twee over de streep te trekken - voordat Russell uit het resultaat geschrapt werd. Het was een sterke race van de McLaren-coureur, die naar zijn pit crew knipoogt als hem gevraagd wordt of het zelfs een van zijn beste F1-races tot nu toe was: "Ik weet niet zeker of mijn voorste jack man het ermee eens is, maar ik denk dat het echt een sterke race was. Het was niet makkelijk om te proberen Charles in te halen. Als het mij die ronde niet gelukt was, dan had ik er nog lang achter gezeten. Dus dat was een cruciaal moment in de race, want ik denk dat het tempo heel sterk was. Ik voelde me heel goed dit weekend. Zelfs op vrijdag zag het er echt goed uit. Ik sloeg mezelf alleen een beetje voor de kop dat ik de kwalificatie niet voor elkaar kreeg, maar het was een heel sterk weekend en waarschijnlijk een van mijn betere races", besluit Piastri.