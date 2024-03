McLaren onzeker over kansen in F1-race Jeddah: "Misschien een valse start"

Het resultaat van McLaren was in de kwalificatie in Jeddah een stukje beter dan vorige week in Bahrein. Tijdens de openingsrace van het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen Lando Norris en Oscar Piastri als zevende en achtste aan de race, terwijl in Saudi-Arabië de zesde en vijfde startplek werd gescoord. Norris heeft echter geen idee of ze er daadwerkelijk beter voor staan.

"Ik heb geen idee. Misschien moet ik maar een valse start maken", lacht Norris na een vraag van Sky F1 over de kansen in de Grand Prix. "Ik weet het niet. Vorig weekend kwalificeerden de Astons voor ons en konden we ze in de race pakken. Het is hier wel wat lastiger om in te halen en de auto's te volgen. De bandenslijtage is ook lager. Je moet dus een stuk sneller zijn om in te kunnen halen en we zijn super, superlangzaam op de rechte stukken. Het gaat heel moeilijk voor ons worden, maar we staan er goed voor." Over zijn rondje in Q3 is de Brit wel te spreken: "We hadden jammer genoeg maar een setje banden voor die sessie. We hebben daar bewust voor gekozen en we wisten dat dit kon gebeuren. Het helpt ons voor morgen, want we hebben een nieuw setje mediums over."

Tot verbazing van Norris lukte het McLaren om voor beide Mercedessen te kwalificeren. George Russell en Lewis Hamilton staan pal achter Norris en zijn teamgenoot. De 24-jarige Norris weet nog niet of het gaat lukken om Hamilton en Russell achter zich te houden. "Maar dat is wel het plan. Het gaat wel lastig worden, want we zijn zo langzaam op de rechte stukken", erkent de McLaren-man. "Het is wel een interessante baan, want het is niet zo dat je finisht op de plek waar je je kwalificeert. Er zijn veel mogelijkheden om wat te doen."

Piastri: Maximale eruit gehaald

Piastri was in Jeddah net als vorig seizoen net wat sneller in de kwalificatie dan zijn teamgenoot. De Australiër is dan ook blij met zijn prestaties. "Kijkend naar het gat richting de auto's voor ons was dit het maximale wat we konden doen. Er zat iets meer in mijn ronde, maar niet genoeg om een plek goed te maken", erkent de 22-jarige coureur. "Ik ben hier wel blij mee, zeker omdat dit niet mijn netste weekend is."

Een van de momenten waar het spannend werd, was in Q1. Tijdens zijn vliegende ronde raakte Piastri de muur, maar hij kon zijn weg vervolgen. "Ik moest om mezelf lachen toen ik de boordradio hoorde. Ik zei dat ik de muur schampte, maar ik reed hem bijna stuk", lacht de man uit Melbourne. "De auto was daarna gelukkig nog goed, dus dit was het maximale wat we konden doen."

Helemaal tevreden is de winnaar van een sprintrace nog niet. "Het tempo voelt beter aan dan in Bahrein en ook de balans is beter, maar we zitten er nog een flink stuk vanaf", verzucht Piastri. "We moeten nog wat werk verzetten om de auto prettiger om in te rijden te maken. Ook de balans moet nog iets beter worden."

Voor de race heeft Piastri paar wensen. "Hopelijk wordt het een eenstopper. De bandenkeuzes worden in ieder geval interessant, maar Ferrari en Red Bull staan ver voor ons. Ik hoop Fernando snel in te kunnen halen en de Mercedessen achter me te houden. We hebben vergeleken met hen [de Mercedessen] een extra setje softs. Hopelijk kunnen we daarvan profiteren", besluit hij.