De Abu Dhabi-livery van McLaren F1 van alle kanten

Het hele seizoen regent het aangepaste liveries en ook tijdens de Formule 1-race in Abu Dhabi zien we een aangepaste kleurstelling bij McLaren. De Britse renstal heeft de auto in samenwerking de Driven by Change-campagne in een ander jasje gestoken. De campagne is gericht op het representeren van artiesten die behoren tot minderheden.

Nujood Al-Otaibi heeft de eer gekregen om de MCL60 te ontwerpen en heeft zich laten inspireren door het gevoel dat zij van geluid krijgt. De jonge artieste heeft een gehoorbeperking en hoort dus minder, maar kan wel het geluid van de F1-auto voelen. De kunstenares heeft veel voor de lichtblauwe kleur. Om Al-Otaibi nog meer te eren staat haar handtekening op de neus van de wagen.