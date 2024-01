McLaren onthult als eerste F1-team nieuwe kleurstelling voor 2024

Op de echte auto blijft het nog even wachten tot de officiële presentatie op 14 februari, maar een kleine maand voor die onthulling in Woking heeft McLaren de livery alvast getoond. De formatie van Andrea Stella is daarmee het eerste Formule 1-team dat kleur bekent voor het nieuwe seizoen. Zoals we de afgelopen jaren van het roemruchte team gewend zijn, domineert papaja weer in de getoonde livery. In vergelijking met vorig jaar kent het nieuwe ontwerp zelfs nog iets meer papaja doordat de lichtblauwe delen uit de livery zijn gehaald. Papaja en antraciet overheersen, waarbij de donkere delen ook nog een ander voordeel kennen: door deze stukken in carbonkleur te laten, kan het team verf en daarmee gewicht besparen. De nummers van de coureurs zijn chromen, waarmee er ook subtiel wordt teruggegrepen naar een andere iconische livery uit de historie van het team.

"We zijn erg verheugd om nu alvast onze livery voor het Formule 1-seizoen 2024 te onthullen", laat McLaren CEO Zak Brown in een eerste reactie weten. "Het design ziet er geweldig uit. Ik kan niet wachten totdat het ontwerp volgende maand ook echt tot leven komt als we ermee gaan rijden", duidt de Amerikaan op de collectieve Formule 1-wintertest in Bahrein. "We zijn 2023 niet begonnen zoals we dat graag wilden, maar Andrea en het team hebben geweldig werk geleverd, waarbij we ook de vruchten hebben geplukt van het reorganiseren van de technische afdeling. Het harde werk gaat nu door om ons momentum mee nemen naar het seizoen 2024."

Vorig jaar was McLaren nog bijzonder eerlijk bij de autopresentatie. Teambaas Stella erkende dat de auto niet goed zou zijn en dat die bovenal te veel drag had. Met grootschalige updatepakketten is het seizoen in positieve zin omgedraaid. De noviteiten van Azerbeidzjan sorteerden afgaande op de rondetijden nog niet meteen effect, maar de doorbraak in Oostenrijk - en voor Oscar Piastri - in Groot-Brittannië deed dat wel. "Ik heb er alle vertrouwen in dat ons rijdersduo met Lando en Oscar meer geweldige herinneringen gaat creëren na de indrukwekkende tweede seizoenshelft van vorig jaar." Max Verstappen heeft deze winter al laten weten McLaren als één van de voornaamste uitdagers te zien, waarbij hij het rijdersduo Norris-Piastri de beste line-up van de concurrentie vindt.

"Na een drukke en productieve winter willen we in 2024 onze opmars naar de voorkant van de grid voortzetten", vult Stella zijn CEO nog aan. "Vorig jaar hebben we door hard werk, inzet en talent de basis voor de toekomst gelegd. Met updates aan onze infrastructuur en de juiste mensen op de juiste plekken moeten we de lat dit jaar nog hoger leggen. Alles wat we doen moet gericht zijn op maximaal presteren." Met de verbeterde infrastructuur duidt Stella onder meer op het werk aan de windtunnel en met de personele verschuivingen op de technische herstructurering die is afgerond.

McLaren trekt op 14 februari het doek van de MCL38, waarmee het team de nieuwe bolide net als Mercedes op Valentijnsdag presenteert.

Video: McLaren laat de nieuwe livery voor 2024 zien