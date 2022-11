McLaren lanceerde tijdens de finalerace van 2021 het initiatief Driven by Change. Deze campagne is opgezet met een van de belangrijkste sponsoren van de renstal: Vuse. Het team wil ondervertegenwoordigde kunstenaars een platform bieden. Voor de seizoensfinale in Abu Dhabi heeft McLaren in samenwerking met de Libanese Anna Tangles de MCL36 voorzien van een nieuwe look. De bolide blijft voornamelijk in de kleuren oranje en blauw. Het werk van Tangles is vooral te zien op de sidepods en de voorvleugel, met vloeiende nieuwe vormen.

De nieuwe livery werd op woensdagavond op het Yas Island onthuld. “Ik ben al mijn hele leven lang fan van de Formule 1. Ik had nooit gedacht dat mijn kunst op een dag te zien zou zijn bij een Grand Prix. Dit is volledig te danken aan Driven by Change”, aldus Tangles. “Ik offer mijn vrije tijd op om andere artiesten, met name vrouwelijke creatieven in het Midden-Oosten, te trainen en te motiveren. Het is een eer om deel uit te maken van een gemeenschap die deze ambitie deelt om ondervertegenwoordigde artiesten te steunen.”

Foto's: McLaren MCL36 livery voor de GP van Abu Dhabi

