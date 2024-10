McLaren berust in afwijzing: “Maar niet eens met interpretatie"

McLaren ving vrijdag (lokale tijd) in Mexico bot bij de stewards. Het team had een verzoek tot herziening ingediend van de tijdstraf die Lando Norris kreeg opgelegd in de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Britse coureur kwam op het Circuit of the Americas als derde over de finish, maar incasseerde na afloop een straf van vijf seconden omdat hij Max Verstappen in het gevecht om P3 buiten de baan had ingehaald. Daardoor viel Norris in de race-uitslag terug tot de vierde plek, achter zijn Nederlandse titelrivaal.

McLaren was het niet eens met de straf. Daarom deed het afgelopen donderdag een verzoek tot herziening bij de stewards. Zo’n verzoek wordt alleen in behandeling genomen als de vragende partij - McLaren in dit geval - ‘significant en relevant nieuw bewijs’ kan overleggen dat niet beschikbaar was op het moment dat de eerste uitspraak werd gedaan. Het bewijs dat McLaren op tafel legde, was het document waarin de stewards de straf voor Norris bekendmaakten en toelichtten. Volgens het team bevatte die toelichting een fout. Dat voerde McLaren aan als significant en relevant nieuw bewijs dat nog niet beschikbaar was op het moment dat de beslissing werd genomen. Dit was niet voldoende om de zaak heropend te krijgen, aangezien een herziening wordt aangevraagd om een mogelijke fout recht te zetten. Het nieuwe bewijs moet laten zien waarom er een fout is gemaakt en kan dus niet de fout zelf zijn.

“We erkennen de beslissing van de stewards om ons verzoek tot herziening af te wijzen”, reageert McLaren op het nieuws. Het team is niet blij met de uitspraak. “We zijn het niet eens met de interpretatie dat een FIA-document, dat een deelnemer op de hoogte stelt van een objectieve, meetbare en bewijsbare fout in de beslissing van de stewards, geen ontvankelijk element kan zijn dat voldoet aan de criteria die zijn vastgesteld in de International Sporting Code”, refereert McLaren aan de regel dat het bewijs onder meer nieuw, significant en relevant moet zijn.

Toch berust McLaren in de uitspraak, waartegen ook geen verder beroep mogelijk is. “We willen de FIA en de stewards bedanken voor het tijdig in behandeling nemen van deze zaak”, klinkt het. McLaren vindt dat de procedure rond een verzoek tot herziening geëvalueerd moet worden. “We zullen nauw blijven samenwerken met de FIA om beter te begrijpen hoe teams op een constructieve manier beslissingen die leiden tot een onjuiste uitslag van de race kunnen aanvechten”, besluit McLaren.

