Aan het begin van het seizoen kon het Formule 1-team van McLaren geen vuist maken tegen de concurrenten, maar na de updates in Oostenrijk en Silverstone heeft de Engelse renstal een grote stap gezet. Sindsdien is de formatie uit Woking opgeklommen tot de vierde plek in het constructeurskampioenschap. In Abu Dhabi tijdens de Grand Prix aldaar kan die plek definitief binnengehengeld worden, maar aan die update zit ook een keerzijde. De bolide heeft namelijk meer besturingsproblemen, waardoor bijvoorbeeld in de kwalificatie van Abu Dhabi Lando Norris in zijn laatste snelle ronde driftend onder het hotel reed. McLaren-baas Andrea Stella verklaart dat zijn team in de winter gaat kijken of het een met het ander te maken heeft. "Het is de vraag of het een element van de rijders is of van de engineering. Is het het karakter van de auto, of zijn het andere omstandigheden?", vraagt de Italiaan zich hardop af.

Het probleem openbaart zich het vaakst in de kwalificatie. Niet alleen in Abu Dhabi, maar ook in andere races zag het team van McLaren de pole aan zich voorbij gaan door besturingsproblematiek. "We hebben het er in de debriefing over gehad dat we meer problemen hebben dan normaal. Is dat iets waar we naar moeten kijken? Hebben we er met de ontwikkeling van de auto - waarin we goede grip hebben gevonden - voor gezorgd dat we ook in bepaalde omstandigheden ineens grip verliezen?", vertelt Stella over de vragen die hij heeft over de MCL60. "Het is nog een hypothese, want we hebben nog geen bewijs. Met zo'n hypothese moet je kijken naar de data. Dat is de sleutel voor dit weekend, waarin we kijken wat we kunnen leren van zulke situaties.

Naast de besturingsproblemen weet Stella ook wat voor 2024 nog verbeterd moet worden: de achtervleugel. Sinds Monza is het team niet meer bezig om die verder te ontwikkelen, maar het is een publiek geheim dat de MCL60 in langzamere bochten tekortkomt. "We zijn blij met onze topsnelheid, maar als we iets nodig hebben dan is het ons DRS-effect. Zeker met de vleugel die we gebruiken", aldus de Italiaanse ingenieur. "Het is nog een oude vleugel waarmee we DRS niet effectief kunnen inzetten."