McLaren wil kritische blik FIA op overstekende marshal in Bahrein

Tegen het einde van de Bahreinse Grand Prix viel Sergio Perez uit, waarbij de vlammen uit de achterkant van zijn Racing Point sloegen. Hij parkeerde zijn auto op het rechte stuk tussen bochten 10 en 11 en dat veroorzaakte een safety car. Terwijl de coureurs vaart minderden, rende een marshal met een brandblusser over de baan. Dat gebeurde vlak voordat Norris langs de gestrande Racing Point reed en hij maakte via de teamradio zijn verbazing kenbaar. “Er rent verdomme een gast over de baan… dat is de dapperste man die ik ook gezien heb”, vertelde de jonge Brit aan het team.

Na afloop van de race sprak Norris over het incident. Hij maakte daarbij duidelijk dat de marshal niet goed zichtbaar was door zijn donkere kleding. “Het was het laatste wat ik verwachtte. Die gast keek niet naar links en rechts voordat hij de baan overstak. Er was een dubbele gele vlag en ik ging langzaam genoeg, dus het was niet nodig om alles te riskeren. Maar het was niet de meest zichtbare gast, want op dat moment keek ik omhoog naar de lucht en hij droeg zwarte of donkerblauwe kleding. Hij was niet makkelijk te zien, alles wat ik eigenlijk zag was een op- en neergaande brandblusser. Het was een beetje een vreemd moment.”

McLaren-teambaas Seidl vindt dat de zaak serieus bekeken moet worden, daar er in het verleden (dodelijke) incidenten zijn geweest met marshals die met een brandblusser de baan overstaken. Wel stelt hij er vertrouwen in te hebben dat wedstrijdleider Michael Masi kritisch naar de zaak kijkt. “Het is zeker zorgwekkend als je zoiets via de teamradio hoort van Lando. Het is absoluut ook iets wat niet hoort te gebeuren. Tegelijkertijd denk ik ook dat het belangrijk is om dit achter gesloten deuren te analyseren met de FIA. Ik weet zeker dat Michael [Masi] dat doet, samen met de input die hij van ons wil. Ik weet zeker dat de juiste conclusies getrokken worden en dat we samen blijven werken aan het verbeteren van de veiligheid van onze coureurs en alle marshals op de circuits.”