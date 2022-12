Daniel Ricciardo vertrekt na twee moeizame jaren bij het team van McLaren. De Australiër gaat volgend jaar aan de slag als reservecoureur bij zijn oude werkgever Red Bull, waar hij zeven Grand Prix-overwinningen op zijn naam schreef. Het hoogtepunt van de 33-jarige coureur bij McLaren is ongetwijfeld zijn onverwachte overwinning op het Italiaanse circuit Monza. Na deze race hoopte men dat de goedlachse Ricciardo deze vorm zou vasthouden. Dat lukte echter niet, waardoor het Britse team besloot hem te vervangen door zijn talentvolle landgenoot Oscar Piastri.

Ondanks de teleurstellende periode, benadrukt McLaren's gepromoveerde teambaas Andrea Stella dat de samenwerking tussen hen en Ricciardo een positieve impact heeft gehad op het team. “Hij heeft ons geleerd hoe we bepaalde zaken moeten benaderen”, vertelt de Italiaan. “We waardeerden het enorm dat hij altijd kalm bleef. Hij was meewerkend, positief en hij gaf opbouwende kritiek, zelfs in moeilijke weekenden. Het verleden vertelt ons dat dit moeilijke situaties zijn, niet alleen bij McLaren. Vaak raken ze dan in een negatieve spiraal, maar dat is in zijn geval nooit gebeurd. We hechten veel waarde aan onze tijd met Daniel.” Naast de goede werkethiek haalt Stella ook de technische kennis van de Australiër aan. “Omdat hij niet meteen zijn hoofd liet hangen, was hij in staat om het gesprek aan te gaan en naar de data te kijken om erachter te komen waar het aan lag.”

Meer ervaring dan Norris

Technisch directeur James Key, met wie de Australiër al vroeg in zijn carrière samenwerkte bij Toro Rosso, stipt aan dat Ricciardo op gebied van ervaring een streepje voor had op zijn teamgenoot Lando Norris. “Hij was altijd al technisch onderlegd. Ik denk dat hij een referentiepunt was die een auto goed kon aanvoelen. Hij wist wat er met de auto gebeurde. Hij heeft ook ervaring met andere auto’s opgedaan, wat Norris natuurlijk niet heeft omdat hij is opgegroeid bij McLaren. De vastberadenheid die hij daarnaast liet zien, heeft ertoe geleid dat hij zo ver is gekomen”, aldus Key.