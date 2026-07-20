McLaren: Norris had pure snelheid voor P2 in GP van België

McLaren-teambaas Andrea Stella zegt dat zijn team positief verrast is door zijn snelheid in de Grand Prix van België, en denkt dat de als zevende gefinishte Lando Norris zonder zijn gridstraf tweede had kunnen worden.

Norris kreeg een gridstraf van 10 plaatsen nadat hij voor het weekend op Spa een nieuwe Mercedes-batterij had genomen, waarmee hij zijn toegestane aantal voor het jaar overschreed vanwege eerdere betrouwbaarheidsproblemen.

Hoewel McLaren vond dat het snelle Spa-Francorchamps een circuit was waar inhalen voor Norris eenvoudiger zou zijn om zijn gridstraf te overwinnen, was het team niet al te zeker over zijn vorm op het Ardennencircuit na de moeizame race op Silverstone.

Maar Norris was snel in de kwalificatie, met de derde tijd achter polesitter Kimi Antonelli en Red Bull-coureur Max Verstappen, die profiteerde van een tow van teamgenoot Isack Hadjar, en in de race liet de regerend wereldkampioen ook indrukwekkende snelheid zien voor McLaren met de alternatieve strategie om op harde banden te starten voordat hij na halverwege stopte voor mediums.

Volgens teambaas Stella had Norris op pure snelheid om het podium kunnen strijden als hij zijn gridstraf niet had gehad. "We zijn erg bemoedigd door de snelheid die Lando vandaag wist te leveren," zei Stella. "De auto had de snelheid in de kwalificatie. En op basis van wat we vandaag hebben gezien, had hij in de race de snelheid om om podia te strijden."

Maar Norris had ook mét zijn gridstraf veel dichter bij het podium kunnen zitten. Tijdens een virtual safety car halverwege de race besloot McLaren hem buiten te houden in plaats van te profiteren van de kans op een goedkopere pitstop.

Een deel van de overweging was het vooruitzicht om iets meer dan de helft van de race op één set mediums af te leggen, terwijl het andere deel was dat McLaren zich indekte voor de mogelijkheid van een latere safety car. Hoe dan ook verkleinde Norris' trage stop van 7,8s zijn kansen op een podiumaanval verder.

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Met de kennis van nu gaf Stella wel toe dat McLaren Norris onder de VSC had moeten laten stoppen. "Ik denk dat we het hadden moeten proberen, want Lando verloor uiteindelijk wat tijd doordat hij werd ingehaald terwijl hij buiten bleef, en er kwam geen verdere safety car," erkende Stella.

"In het geval van [nog een] safety car zou de strategie goed hebben gewerkt, want dan bespaart Lando de tijd bij de stop en bevindt hij zich op nieuwe banden terwijl anderen op gebruikte harde banden staan. Maar dat gebeurde niet.

"Op dat moment maakten we ons een beetje zorgen over zo'n lange stint op de mediumbanden. Het was echt een 50-50-[beslissing], we wilden voorkomen dat Lando de tijd van de double stack bij de pitstop zou verliezen. Achteraf was het waarschijnlijk beter geweest om te stoppen."

Oscar Piastri sustained damage after being squeezed by Charles Leclerc. Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Stella schreef McLarens verbetering ten opzichte van zijn concurrenten toe aan de andere gripniveaus op Spa en het feit dat het team zijn Mercedes-krachtbron beter benutte, terwijl Ferrari's vermogensachterstand op Spa duidelijker naar voren kwam en het minder bochten had om dat goed te maken.

"Ik denk dat de auto zich goed aan België heeft aangepast en het is niet zo dat we nu teruggaan naar Silverstone en in de positie zijn om op Silverstone om podia te strijden," legde hij uit. "We zijn op dit moment gevoelig voor de baanomstandigheden, het gripniveau. En ons doel is ervoor te zorgen dat we onafhankelijk zijn van die variabiliteit, en dat we om podia kunnen strijden omdat de auto sterk genoeg is om dat onder alle omstandigheden te doen."

Teamgenoot Oscar Piastri kende een frustrerende middag en liep schade aan de auto op nadat hij in bocht 5 werd klemgezet door Ferrari-coureur Charles Leclerc. Piastri's daaropvolgende verlies aan downforce deed hem vooral pijn in verkeer achter andere auto's, waardoor hij als vijfde finishte achter Lewis Hamilton, één positie opschuivend door de uitvalbeurt van George Russell in ronde 1.