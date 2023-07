McLaren ondanks P2 en P3: “Nog steeds dezelfde zwakke punten”

Lando Norris en Oscar Piastri imponeerden zaterdag in de kwalificatie op Silverstone, door zich achter polesitter Max Verstappen als respectievelijk tweede en derde te kwalificeren voor de Britse Grand Prix. Ze lieten onder meer de Ferrari’s, Mercedessen en Aston Martins achter zich. McLaren introduceerde onlangs een upgrade, maar die heeft alle problemen van het begin van het jaar nog niet verholpen. Het team uit Woking gaf in de winter, bij de presentatie van de MCL60, al aan dat de auto aerodynamische mankementen had.

Ondanks het sterke resultaat op Silverstone is men bij McLaren niet te enthousiast. “We hebben de auto zeker verbeterd”, aldus Norris. “De algehele snelheid en prestaties zijn aanzienlijk verbeterd. Maar als ik iets negatiefs moet noemen, dan zullen er nog zeker circuits komen waarop we het lastiger gaan hebben. We hebben nog steeds dezelfde zwakke punten. En die zijn behoorlijk zwak. Die moeten we echt aanpakken als we hier vaker willen staan.”

Hoewel McLaren stappen op aerodynamisch vlak heeft gezet, heeft het nog wel moeite met de balans van de auto en in langzame bochten. Ook de achterkant van de MCL60 is een verbeterpunt. Deze is nog niet stabiel genoeg, wat zich vertaalt in een slecht racetempo als de banden oververhit raken. Het feit dat het op Silverstone relatief koel was, heeft McLaren volgens teambaas Andrea Stella geholpen. Omdat dit in Spanje en Oostenrijk ook al het geval was, spreekt de Italiaan van een patroon.

“Er is duidelijk sprake van een patroon. Onze auto houdt van deze omstandigheden. De achterkant vindt van zichzelf best wel wat grip, maar dat missen we vervolgens over een aantal opeenvolgende ronden of als het warmer is”, refereert Stella aan het feit dat McLaren de achterbanden snel op temperatuur heeft. In een koelere kwalificatie is dat ideaal, maar in een race of onder warmere omstandigheden raken de banden dan sneller oververhit.

“Dus de omstandigheden hier zijn in ons voordeel”, vervolgt Stella. “Maar ik denk ook dat deze prestatie deels te danken is aan de verbeteringen die we aan de wagen hebben doorgevoerd. Kijkend naar neerwaartse druk, dan zien we dat we nu redelijk competitief zijn in sommige langzame bochten. We hebben echter ook GPS-data waarop we kunnen zien dat sommige auto’s nog steeds sneller zijn dan wij. Dat bevestigt ons doel qua ontwikkeling alleen maar. Hoewel we de wagen hebben verbeterd qua aerodynamische efficiëntie, hebben we op het gebied van race pace nog niet voldoende progressie geboekt. Dus ik verwacht dat in de race de auto’s om ons heen sneller zullen zijn.”

