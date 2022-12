McLaren: Nieuwe windtunnel nodig om gat naar topteams te dichten

McLaren hoopt volgend jaar eindelijk gebruik te kunnen maken van zijn nieuwe windtunnel. Omdat de huidige windtunnel erg verouderd is, moest het team uitwijken naar Keulen. Hier is de modernere windtunnel van Toyota gevestigd. De bouw van de nieuwe windtunnel begon in 2019 en zou oorspronkelijk twee jaar duren, maar is door onvoorziene omstandigheden vertraagd tot 2023.

Zolang de windtunnel nog in ontwikkeling is, realiseert het team dat het lastig is om de vijfde plaats uit 2022 te verbeteren. McLaren F1-teambaas Andreas Seidl benadrukt echter dat men niet van plan is om achterover te leunen. “Het doel voor volgend jaar is duidelijk: we willen als team zijnde op ieder gebied een stap zetten”, vertelt de Duitser. “Dan bedoel ik niet alleen de zwaktes van de auto, maar ook de organisatie in z’n geheel. Tegelijkertijd realiseer ik me ook dat we gelimiteerd zijn in onze ontwikkeling, vooral vanwege onze huidige infrastructuur. Vergeleken met de teams voor ons en zelfs met Alpine en anderen achter ons lopen we achter op dit gebied. Een stap voorwaarts maken in het constructeurskampioenschap is hierdoor niet echt mogelijk.” McLaren CEO Zak Brown deelt de mening van Seidl: “We weten wat onze huidige windtunnel momenteel niet kan. De nieuwe windtunnel kan dit wel, waardoor we de problemen van de auto beter kunnen detecteren. We moeten wachten totdat we betere technologie hebben.”

In 2020 zette McLaren een knappe prestatie neer door derde te worden in het kampioenschap, maar het Britse merk zakte af door in 2021 en 2022 respectievelijk vierde en vijfde te worden. Volgens Seidl is deze reeks niet ideaal, maar de Duitser verwacht dat men stappen aan het zetten is om uiteindelijk terug in de top te komen. “Het afgelopen seizoen voelt misschien als een stap terug, maar tegelijkertijd hebben we ook veel geleerd. We zijn bezig met een traject: we weten precies wat we moeten doen om als een team stappen te zetten, maar we weten ook dat dat tijd kost. Ik moet zorgen voor continuïteit binnen het team op het gebied van personeel, want ik ben ervan overtuigd dat we genoeg talent in huis hebben”, aldus Seidl.