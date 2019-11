McLaren komt met nieuwe updates in slotraces van 2019

McLaren hoopt het jaar als vierde team af te sluiten en staat er wat dat betreft goed voor. Concurrent Renault staat in het constructeurskampioenschap op 34 punten achterstand en Carlos Sainz is de afgelopen twee races in de top zes geëindigd. Hoewel de Britse formatie weet dat het zoveel mogelijk moet investeren in 2020 en met enkele gedurfde conceptwijzigingen op de proppen komt, wordt de MCL34 tot het eind van het seizoen doorontwikkeld.

Teambaas Andreas Seidl bevestigt dat er nieuwe updates aan komen. "Zoals we in de laatste drie of vier races hebben kunnen zien, beschikken we nu duidelijk over een wagen die na de top-drie het snelste is. Ik denk dat we het in ons hebben om aan het eind van het seizoen die vierde plek veilig te stellen", aldus Seidl. "Het zou geweldig zijn voor ons als team. Tegelijkertijd is het belangrijk om vol gas bezig te zijn met volgend jaar en de volgende stap te zetten. We blijven verbeteringen introduceren om steeds meer te begrijpen over deze auto. In Japan werkte het heel goed, in de komende races komen we met meer kleine updates."

Seidl vertelt dat vrijwel alle teams inmiddels op de ontwikkeling voor de volgende generatie bolides zijn gedoken. De eerste fase van 2019 moest McLaren het vooral hebben van een optimale strategie en foutloze uitvoering tijdens raceweekenden, sinds de zomerstop heeft het zich ook onderscheiden qua snelheid van de wagen. "Dit is veelbelovend. Als team worden we steeds beter en dat geldt ook voor de auto. We groeien in onze kennis over hoe deze werkt, door telkens kleine dingen uit te proberen en toe te voegen. We zijn op dit moment erg blij met hoe het gaat."

Met medewerking van Jonathan Noble