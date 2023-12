McLaren niet bang voor spanningen tussen Norris en Piastri

Het Formule 1-seizoen 2023 verliep tussen het McLaren-duo Lando Norris en Oscar Piastri grotendeels harmonieus. Alleen in Italië was het even spannend, waar de heren elkaar in de eerste chicane raakten. Het liep met een sisser af, want zowel Norris als Piastri kon zijn weg vervolgen. In de eindstand stond eerstgenoemde coureur een eind voor op zijn debuterende teamgenoot, maar de schijnwerpers gaan wel steeds meer richting de Australiër. Zo boekte Piastri in Qatar een onverwachte, maar knappe sprintzege en moet Norris ook toegeven dat hij de druk voelt.

McLaren CEO Zak Brown reageert op de situatie en verwacht dat het niet tot serieuze botsingen gaat komen. "Ik heb het idee dat de sterke punten van Andrea [Stella] en mij het managen van de coureurs is. Ik denk dus dat we de spanningen voor kunnen zijn en dat er een gezonde strijd tussen de twee coureurs blijft", vertelt de Amerikaan.

Wel verwacht Brown dat er flink wat wrijving tussen de coureurs kan ontstaan. "We weten dat wanneer je twee coureurs hebt er tijdens een weekend iemand beter is dan de ander. Ze zijn op dit moment supercompetitief, je voelt de energie als zij voor het team rijden. We weten dat er een dag komt - waarschijnlijk sneller dan we denken - dat zij meer aan zichzelf denken", noemt de McLaren-topman. Ook dan denkt de Californiër dat het goed in de hand te houden blijft. "Wij maken ons daar geen zorgen over", verklaart hij dan ook.

Zoals gezegd was het in Monza kantje boord met de touché. Brown vertelt dat na afloop van die race een hartig woordje met beide coureurs werd gesproken. "We weten uit F1-ervaring dat je train crashes tussen de coureurs aan kan zien komen", vertelt de Amerikaan, die daarmee doelt op situaties waarin de spanningen zo hoog oplopen dat de boel dan echt klapt. "Daarom hebben we in Monza een gezonde discussie gehad. Daar raakten ze elkaar voor de eerste en enige keer, we hebben niet gewacht tot de tweede of derde keer."

Brown denkt ook goed in te kunnen schatten wanneer het handig is om met zijn coureurs te praten en juist niet. "Omdat ik zelf ook heb gereden, al was dat niet op hetzelfde niveau als deze twee", noemt de CEO, die ook vaak ziet gebeuren dat collega's dat gevoel niet hebben. "Daar wordt het alleen maar erger van."