McLaren na twee ijzersterke races vol goede moed naar Spa

Het F1-team van McLaren reist na twee goede races vol optimisme af naar België. Zowel in Silverstone als Hongarije kwam het team uit Woking met Lando Norris op het podium terecht. Oscar Piastri finishte in beide races knap in de top-vijf. Met deze prestaties is de moeilijke seizoenstart bijna vergeten: de laatste twee races werden er meer punten gescoord dan in de eerste acht. Mocht de Britse formatie dit doortrekken, zijn ze een serieuze kandidaat om als tweede team achter Red Bull geklasseerd te worden. Daarvoor moeten ze nog een gat van een kleine 140 punten overbruggen naar Mercedes in het constructeurskampioenschap. Met een sprintweekend in de Belgische Ardennen voor de boeg kan het team veel punten scoren om zo wat van de achterstand af te halen.

Lando Norris hoopt de goede vorm een vervolg te geven op het circuit van Spa. "We hebben back-to-back podiums gescoord! Het voelt goed om op de plek te zijn waar we horen, maar we hebben nog wat werk te verzetten om dit de rest van het seizoen vast te kunnen houden", waarschuwt de Brit meteen. "Spa is één van mijn favoriete circuits en het past goed bij onze auto. Het is zeker een uitdaging, zeker met mogelijk wisselende omstandigheden, maar we gaan ervoor zorgen dat we de eerste seizoenshelft positief afsluiten."

Teamgenoot Piastri is deze week hard aan het werk geweest op de fabriek in Woking om de stijgende lijn door te kunnen trekken: "Spa is een baan waar het altijd leuk is om te racen en ik haal veel plezier uit de sprintweekends. De auto was de laatste twee races goed, dat was zeer positief, maar we hebben nog veel te leren voor komend weekend. Ik heb deze week veel op de sim gezeten om zo veel mogelijk data te verzamelen. Hopelijk kunnen we voor de zomerstop nog een goed weekend meemaken."

Stella: We zijn optimistisch over de rest van het seizoen

Teambaas Andrea Stella, onder wiens leiding een de technische staf een totale metamorfose heeft ondergaan, ziet mogelijkheden in Spa en de rest van het seizoen, maar waakt voor gemakzucht: "Beide coureurs hebben een sterk weekend in Hongarije gehad en hebben ons aan kostbare data geholpen om nog meer van de sterke en zwakke punten van onze auto te leren. We hebben een goede positie te pakken waarvoor het team hard gewerkt heeft. Hoewel we optimistisch zijn over de rest van het seizoen, weten we dat de andere teams niet stil zullen blijven zitten. Onze plannen en ambities blijven hetzelfde, we zullen de MCL60 blijven ontwikkelen om uiteindelijk voor de winst mee te kunnen doen."