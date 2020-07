Motorwissel weerhoudt McLaren niet van progressie, zegt Seidl

De Formule 1 heeft tijdens de coronacrisis besloten om de ontwikkeling van de huidige Formule 1-bolides deels te bevriezen. Door de doorontwikkeling van het chassis stil te leggen, moeten de kosten worden gedrukt. Wel krijgen de teams twee ontwikkelingstokens om komende winter veranderingen door te voeren. Vrijwel alle teams kunnen deze tokens inzetten om de auto te verbeteren, maar bij McLaren moeten de tokens ingezet worden om de wissel van Renault- naar Mercedes-motoren in goede banen te leiden.

Renault suggereerde vorige week dat dit nadelige gevolgen heeft voor McLaren’s mogelijkheden progressie te boeken, maar het team uit Woking blijft de positieve kant zien. Volgens teambaas Andreas Seidl moesten alle teams water bij de wijn doen om de regelveranderingen erdoor te krijgen, en McLaren wist dat er een nadeel zou zijn in het verkrijgen van vrijheid om verder te gaan met de wissel naar Mercedes-motoren. “Aan het begin van de gesprekken die we hadden tijdens deze crisis leek het mission impossible om het met de FIA, Liberty en de andere teams eens te worden over reglementen”, zei hij.

“Er moest uiteindelijk een compromis komen – en daar hebben we mee ingestemd. En uiteindelijk moest iedereen op bepaalde vlakken water bij de wijn doen om dit mogelijk te maken. Voor ons is het een soort compromis. Maar het is wel een compromis dat ik kon accepteren en waar ik blij mee ben. We denken absoluut dat we een stap voorwaarts zetten met de algemene prestaties van de auto door de Mercedes-motor in onze wagen te plaatsen, en daar ben ik heel blij mee.”

McLaren was oorspronkelijk van plan om de wissel naar Mercedes-motoren te laten samenvallen met de introductie van de nieuwe auto’s in 2021, maar de nieuwe reglementen werden uitgesteld naar 2022. Het bevriezen van het chassis maakte de overstap er niet makkelijker op. Toch ziet Seidl het aanpassen van de huidige auto aan de nieuwe motor niet als een te grote horde die het team moet nemen.

“We hebben al een heel goede werkrelatie met Mercedes en we wisselen permanent gegevens uit”, vertelde hij. “En ik heb vertrouwen in de ervaring die we ook binnen het team hebben, waarbij we in recente jaren regelmatig van motorleverancier zijn gewisseld, dat we goed werk kunnen verrichten, zelfs met de restricties die er zijn voor volgend jaar. De FIA gaat ervoor zorgen dat we niet te veel gebieden rond de krachtbron veranderen, maar dat we ons simpelweg focussen op het installeren van de motor in de bestaande monocoque.”

Met medewerking van Jonathan Noble