McLaren: Regels 2021 bieden ruimte voor verschuiving in pikorde

Om kosten te besparen mogen de Formule 1-teams voor 2021 geen geheel nieuw chassis ontwikkelen en daardoor zijn grote veranderingen aan de auto niet mogelijk, maar wel is er ruimte om op aerodynamisch vlak het een en ander aan te passen. McLaren is in de eerste zes races van 2020 een van de teams gebleken die zich in de felle strijd achter Mercedes en Red Bull Racing kan mengen en Key ruikt kansen voor zijn team om – vooral met de wissel naar Mercedes-motoren – voor verschuivingen in de pikorde te zorgen. “Ik denk dat er een kans is”, zei hij.

De reglementswijzigingen, waarmee de downforce van de auto’s omlaag moet worden gebracht zodat er voor het derde jaar op rij gereden kan worden met dezelfde banden van Pirelli, helpen daar volgens Key ook bij. “Dat zorgt voor nieuwe wegen die er eerder misschien niet waren. Achter Mercedes, dat jaar na jaar nieuwe stappen weet te zetten en geweldig werk blijft leveren, is het nu zeer spannend. Dat geeft kansen om misschien een stap vooruit te zetten. Natuurlijk is het ook een kans om een stap achteruit te zetten, maar de pikorde achter Mercedes ligt voor volgend jaar een beetje open. Er is genoeg ruimte in de reglementen om daar een stap mee te zetten.”

McLaren is het enige team dat voor volgend jaar van motorleverancier wisselt. Het ruilt de motoren van Renault in voor exemplaren van Mercedes. De krachtbronnen van de Duitse fabrikant gelden eigenlijk al sinds 2014 als de standaard en dat zou voor McLaren voor extra winst kunnen zorgen, naast het feit dat er op aerodynamisch vlak doorontwikkeld mag worden. Toch is het volgens Key niet mogelijk om nu al vast te stellen in hoeverre McLaren erop vooruitgaat met de nieuwe motorleverancier. “Ze [Mercedes] hebben het geweldig gedaan, dus het is spannend om daar naartoe te gaan”, stelt Key.

“Maar Renault heeft de afgelopen jaren ook geweldig werk voor ons geleverd en het prestatieniveau van de motoren ligt behoorlijk dicht bij elkaar. Ik denk dat we zullen zien hoe de belasting eruitziet en of er een soort van extra prestatiepotentieel in zit in vergelijking met wat we gewend zijn. Dat weten we nog niet. Het wordt fijn om die data te bekijken zodra het beschikbaar is. Ik denk dat er momenteel nog gewerkt wordt aan de motor voor 2021, dus dat gaan we voorlopig nog niet zien.”

Met medewerking van Jonathan Noble