McLaren: Motorblok Norris na crash Spa weer te gebruiken

Lando Norris ging in de natte kwalificatie op hoge snelheid de baan af bij Eau Rouge. Gevreesd werd voor het motorblok van de Britse coureur, zijn derde en laatste voor dit seizoen. Wanneer McLaren een vierde moet gaan inzetten, levert dat een grid penalty op. Het team haalde uit voorzorg voor de Belgische Grand Prix op zondag de tweede en reeds gebruikte motor uit de kast. Ook werd een nieuwe versnellingsbak in de wagen gezet.

McLaren deed na de race uitgebreid onderzoek naar de conditie van het derde motorblok. "Alle checks zijn gedaan en het ziet er allemaal goed uit", laat teambaas Andreas Seidl weten. "Normaal weet je zoiets pas zeker als het blok er weer in zit en de auto op de baan is. Maar met al het werk dat op het hoofdkwartier is verricht, verwacht ik geen problemen."

Het is de vraag of het derde, en meest verse M12-blok komend weekend wordt ingezet op het relatief smalle circuit van Zandvoort. Wellicht zal dit volgende week op Monza zijn, waar een hoge topsnelheid cruciaal is. "Het staat nog open wanneer we hem weer gaan gebruiken", zegt Seidl. "Maar het ziet er dus goed uit en we kunnen hem gebruiken in een van de komende weekenden."

Hoewel de crash stevig was, hadden de coureur en het team ook geluk met de hoek waarmee de wagen de bandenmuur raakte, aldus Seidl. "De eerste impact viel mee. Hierdoor bleef de monocoque gespaard en er was minder schade aan het motorblok dan gedacht. Lando kon gelukkig ook zonder ernstige verwondingen uitstappen."