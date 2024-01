McLaren benoemt moment waarop weg richting F1-opmars werd ingezet

Na een povere seizoensstart wist McLaren het tij in 2023 te keren met een reeks succesvolle upgrades in Oostenrijk en Groot-Brittannië. Na races in de achterhoede te hebben gebivakkeerd konden Lando Norris en Oscar Piastri zich in het vervolg van het seizoen mengen in de strijd om de podiumplaatsen. Dit gebeurde nadat de formatie uit Woking in de winterperiode al de nodige veranderingen doorvoerde in het management. Zo werd Andrea Stella de opvolger van de naar Sauber vertrokken Andreas Seidl als teambaas van McLaren, terwijl ook de technische afdeling werd gereorganiseerd. De basis voor de spectaculaire ommekeer werd echter al gelegd tijdens het F1-seizoen 2022, stelt McLaren Racing CEO Zak Brown.

"Het belangrijkste moment was de Franse Grand Prix [in 2022], toen we laat waren met onze upgrades en ze bovendien ineffectief bleken. De reactie van de leiding was niet wat ik ervan had verwacht", benoemde Brown in een interview met Motorsport.com. "Dat was ook het moment waarop je begint met de ontwikkeling van de auto voor volgend seizoen. Dat vond ik een belangrijk moment en vervolgens hebben we aan het einde van het jaar ook veranderingen doorgevoerd. Ik vroeg Andrea Stella om te bekijken wat er gaande was en hij trok aan de bel: 'laten we dit veranderen, laten we wat mensen vervangen en enkele nieuwe mensen aannemen'. Dat is het moment dat de ontwikkeling uiteindelijk begon." Een van de slachtoffers van de veranderwoede was technisch directeur James Key.

Met de kennis dat er verandering moest komen begon McLaren optimistisch aan 2023, ondanks dat het team wist dat de gepresenteerde auto nog niet zo goed was als gehoopt. "We hadden er vertrouwen in, maar je weet het niet zeker totdat je het op de auto zet en het blijkt te werken. Het is goed dat we wisten dat we niet meteen snel zouden zijn", vervolgde Brown. "De situatie was slechter geweest als we hadden verwacht sterk te zijn en dat uiteindelijk niet waren, waardoor je met je handen in het haar zit. Dat vertelde me dat we wisten waar we stonden, we stonden alleen niet waar we wilden staan. Het was niet dat we dingen op de auto hebben gezet en zeiden 'dit gaat goed zijn', terwijl dat niet zo is. Onze data waren in ieder geval accuraat."