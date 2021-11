McLaren mist snelheid in Mexico: “Weekend nog niet afgeschreven”

McLaren is nog altijd met Ferrari in gevecht om de derde plek bij de constructeurs. Maar waar de Scuderia op de vrijdag in Mexico een goede indruk achterliet, leek McLaren meer moeite te hebben om het tempo te vinden. Lando Norris was op de twaalfde positie de best geklasseerde coureur van het Britse team, maar hij keek al tegen een achterstand van 1,6 seconde op Max Verstappen aan. Teamgenoot Daniel Ricciardo kwam vanwege problemen met zijn versnellingsbak niet verder dan zeven ronden en de vijftiende tijd.

De conclusie van Norris na de vrijdag is dan ook redelijk eenvoudig: “Het was geen geweldige dag voor ons. We hadden het erg lastig in VT1. We kwamen best veel snelheid tekort, maar het blijkt een stuk lastiger te zijn dan we verwachtten toen we hier kwamen”, vertelde de nummer vijf in de WK-stand. Desondanks ziet hij perspectief voor de rest van het weekend. “We kwamen met weinig, maar ook met veel brandstof behoorlijk tekort, dus we hebben vannacht het nodige te doen om verbeteringen door te voeren. Ik geloof er echter in dat we dat kunnen. Door de uitgevoerde tests hebben we goede richtingen die we kunnen inslaan, dus ik moet wat dat betreft op het beste hopen.”

Norris weet dus dat er verbetering mogelijk is voor hem en McLaren. Tegelijkertijd beseft hij ook dat er nogal wat winst geboekt moet worden om echt competitief voor de dag te komen op het Autodromo Hermanos Rodriguez. “Gezien de hoeveelheid tijd die we moeten vinden, hoop ik dat we niet slechts een kleine stap zetten. Ik hoop dat we iets groots kunnen vinden, maar tegelijkertijd is het niet makkelijk om veel tijd te vinden. Ik heb echter veel vertrouwen in mijn jongens, zij zullen in de nacht hard werken en we gaan proberen om iets te achterhalen. We hebben een goede stap en richting gevonden en voor zaterdag hebben we daar nog iets meer van nodig.”

Lange runs Norris hoopgevend voor Ricciardo

Daar waar Norris in de tweede oefensessie nog tot 27 ronden kwam, moest teamgenoot Ricciardo het grootste deel van de sessie langs de zijlijn toekijken. Een probleem met de versnellingsbak zorgde ervoor dat de teller op slechts zeven ronden bleef steken. “Ik had een probleem, kwam naar binnen en laten we zeggen dat we een aantal checks moesten doorlopen. We konden niet opnieuw naar buiten, of het was het risico niet waard”, vertelde de winnaar van de Italiaanse GP na de tweede training. “Ik heb een paar ronden op de harde band gereden en dat was het dan. We moeten het zaterdag voor elkaar krijgen, maar we hebben nog een ochtendsessie om er bovenop te komen.”

Het gevolg is echter dat McLaren vooralsnog moeite heeft om zich in de strijd vooraan in de middenmoot te mengen. Toch sluit Ricciardo niet uit dat er een goede stap gezet kan worden op zaterdag. “Het is absoluut nog niet afgeschreven. Het geeft ons absoluut iets meer werk te doen, maar het is zeker niet buiten bereik”, zei hij. “We moeten nog wat snelheid vinden, maar Lando’s lange run in de middag zag er al beter uit. We zullen proberen om dat te ontleden en zien wat we kunnen leren.”