McLaren mikt in strijd met Ferrari op updates in Hongarije

De stal uit Woking leverde op Silverstone een prima prestatie met een vierde (Lando Norris) en vijfde plaats (Daniel Ricciardo). Door de 22 punten die het in Groot-Brittannië verzamelde staat McLaren nog steeds derde in het kampioenschap, maar het zag op de ranglijst Ferrari naderen. De Scuderia behaalde met de tweede plek van Charles Leclerc en de zesde stek voor Carlos Sainz vier punten meer dan McLaren.

Het Engelse team hoopt in het eerste weekend van augustus op de Hungaroring terug te kunnen slaan met een aantal updates. Teambaas Andreas Seidl onthulde na de Britse Grand Prix dat – ondanks dat ook bij McLaren de focus op de auto van 2022 gaat – er nog wat in het vat zit bij zijn team. “We nemen een aantal upgrades voor onze auto mee naar Hongarije om ervoor te zorgen dat we deze strijd volhouden. Het is geweldig voor ons dat we op de derde plek staan in het constructeurskampioenschap, en na tien races is 163 punten opnieuw een grote stap voorwaarts voor ons ten opzichte van vorig jaar. Daar ben ik erg blij mee.”

Ter vergelijking: vorig jaar had McLaren op hetzelfde punt in het seizoen 106 punten. Tegelijk met McLaren is echter ook de aloude rivaal Ferrari bezig aan een opmars. Dat team lijkt zich prima te herstellen van het seizoen 2020, het slechtste in veertig jaar. Seidl is niet verrast door de prestaties van Ferrari. “Het is een sterk team met twee sterke coureurs”, aldus de Duitser. “Ze hebben ook alle middelen in huis die nodig zijn om te reageren op problemen. Ze hebben een team met de ervaring om problemen op te vangen, dus het is geen verrassing. Het zal een zeer zware strijd worden tot het einde van het seizoen.”

De Grand Prix van Hongarije vindt plaats op 1 augustus aanstaande. Direct daarna begint de zomerstop.