McLaren MCL35: Een doorontwikkeling, maar met 'nieuwe concepten'

Key is sinds 25 maart 2019 werkzaam bij de voormalige kampioensformatie uit Woking. Zijn overgang kon pas laat worden beklonken na getouwtrek met zijn vorige werkgever Toro Rosso. De late komst van Key betekende dat hij de 2019-auto niet meer naar zijn hand kon zetten. Hierdoor is de op donderdag gepresenteerde MCL35 pas de eerste McLaren met het stempel van Key erop.

Een rigoureuze trendbreuk betekent dit overigens niet per definitie. Veel reden om het basisconcept overhoop te halen, had de Britse ontwerper immers niet. Met de 2019-auto was McLaren ook al op de goede weg. Tel daar de stabiele F1-reglementen bij op en het is duidelijk dat de nieuwe bolide vooral een doorontwikkeling van diens voorganger is. Of zoals Key het tegenover Motorsport.com omschrijft: "Je kunt zeggen dat de MCL34 een soort vader is voor het concept van deze auto."

Dit wil overigens niet zeggen dat alles bij het oude is gebleven. Wie de beeltenissen van beide auto's naast elkaar legt, ziet (naast de livery) wel enkele verschillen. "Naast alle dingen die we van de MCL34 hebben geleerd, hebben we ook gekeken naar wat nieuwe concepten. Dit betekent dat we wel degelijk bepaalde zaken hebben veranderd. Zo past het nieuwe bodywork nu beter bij een bredere trend [in de Formule 1], met steeds smallere sidepods. Die verandering was in het begin nog een behoorlijke uitdaging voor ons, ook qua planning. Zoiets hangt namelijk met veel andere aspecten samen, bijvoorbeeld met de plaatsing van de motor. Daarnaast hebben we aan de voorkant nog wat andere, nieuwe technieken toegepast, die qua geometrie niet op de MCL34 pasten en dus pas op deze nieuwe auto konden."

Alhoewel Key over dat laatst aspect was geheimzinnig blijft, is wel duidelijk dat de MCL35 door de smallere sidepods - in combinatie met de opvallend smalle neus - een nog agressievere uitstraling heeft gekregen. Het resultaat van deze nieuwe aanpak is vooral aan de voorkant zichtbaar, maar daar blijft het volgens Key niet bij. Ook de achterkant is zoveel mogelijk afgeslankt. "We hebben deze filosofie ook aan de achterkant van de auto toegepast en zodoende ongeveer hetzelfde proberen te doen met de versnellingsbak. Verder hebben we veel tijd gestoken in een nieuwe achterwielophanging, die bij deze aanpak past. Als je vanaf de cockpit naar achteren kijkt, is het concept dus wel veranderd."

Daarnaast heeft McLaren in 2020 gekozen voor een matte kleur. Ook dit is een trend die we in de Formule 1 op brede schaal zien, denk maar eens aan Red Bull Racing of sinds vorig jaar ook het team van Ferrari. "We hebben qua kleurstelling en sponsoruitingen inderdaad ook wat dingen veranderd", vervolgt Key zijn uitleg. "Dat ziet er nu strak uit, maar het gaat vooral om de technische voordelen. Zo levert het zeker winst op qua gewicht en zijn er nog wel meer voordelen." Hiervoor moest Key overigens wel in conclaaf met de marketingtak van McLaren, die vanzelfsprekend zoveel mogelijk sponsoren een prominente plek geeft. "Maar dat is prima verlopen, ik denk dat we nu een oplossingen hebben gevonden waar alle partijen goed mee kunnen leven."

Video: De nieuwe McLaren gedetailleerd in beeld

Met medewerking van Adam Cooper