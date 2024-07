Max Verstappen incasseert voor het derde jaar op rij een gridstraf voor de race op het circuit van Spa-Francorchamps. In 2022 en 2023 heeft hem dat echter niet van de winst weerhouden: vorig seizoen reed hij vanaf P6 naar de winst, een jaar eerder deed hij dat zelfs vanaf P14.

Red Bull is de laatste maanden minder dominant dan in 2022 en 2023 - McLaren lijkt nu de snelste wagen te hebben - en dus belooft het ditmaal een lastigere zondag voor Verstappen te worden in de Belgische Ardennen. “Maar Max is zeker een bedreiging”, zegt McLaren-teambaas Andrea Stella. “Hij is ontzettend snel in droge omstandigheden en ook onder natte omstandigheden. We wisten dat Red Bull op dit soort circuits waarschijnlijk nog de overhand op ons zou hebben. Dat is denk ik wel bewezen in de natte kwalificatie en tot op zekere hoogte ook op vrijdag onder droge omstandigheden. Dus Verstappen blijft de favoriet voor de winst, ondanks dat hij buiten de top-tien start.”

Lando Norris en Oscar Piastri waren vrijdag de snelste in de tweede oefensessie, al had dat volgens eerstgenoemde vooral met de motorstanden te maken. “Hij is al het hele weekend duidelijk de snelste”, aldus Norris over Verstappen. “In de tweede vrije training hadden zij de motor nog niet zo ver opengedraaid als wij. Wetende dat wij in die sessie slechts twee tienden voorsprong hadden, hadden zij dus nog veel meer in de tas. Honderd procent dat hij snel door het veld naar voren gaat komen, ik weet zeker dat hij op een gegeven moment een bedreiging voor ons gaat vormen.”

Norris en Piastri starten zelf als respectievelijk vierde en vijfde. De verwachting is dat het in de race droog blijft en daar is de McLaren MCL38 ook op afgesteld. Daar heeft het in de natte kwalificatie - ingecalculeerd - de prijs voor betaald. Vrijdag, toen het ook droog was, leek McLaren het qua bandenmanagement in elk geval goed voor elkaar te hebben. Stella: “We gaan zien of dat in de race nog steeds zo is. We zijn tevreden over onze bandenstrategie, met twee keer harde banden. Hopelijk bouwen we na de start een voorsprong op, zodat we ver genoeg vooruit zijn als Max inderdaad naar voren komt.”

