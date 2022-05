McLaren gunt 82-jarige Andretti rit in moderne Formule 1-auto

Tijdens het eerste bezoek van de Formule 1 aan Miami lieten tal van beroemdheden zich zien op het Miami International Autodrome. Naast diverse artiesten als Martin Garrix en Kygo en (voormalig) atleten als Michael Jordan en Tom Brady waren ook enkele Formule 1-legendes present. Zo ook Mario Andretti, de inmiddels 82-jarige wereldkampioen van 1978.

Ondanks dat hij de pensioengerechtigde leeftijd al ruimschoots gepasseerd is, gaat tijdens de aanstaande Grand Prix van de Verenigde Staten een droom van Andretti in vervulling. McLaren Racing CEO Zak Brown heeft namelijk een afspraak gemaakt met de Italiaanse Amerikaan, waardoor hij tijdens het F1-weekend op het Circuit of the Americas meters mag maken in een hedendaagse F1-bolide van McLaren. Vanwege de strikte testreglementen wordt het geen ritje in de McLaren MCL36, waar Lando Norris en Daniel Ricciardo dit F1-seizoen mee racen. Het gaat om een F1-bolide van de vorige generatie, al heeft Brown nog niet bevestigd om welk model het precies gaat.

Andretti was tot 1994 fulltime coureur in onder meer de Formule 1 en IndyCar. Ook nadat hij zijn actieve racecarrière beëindigde, bleef hij geregeld plaatsnemen in raceauto’s. Zo deed hij in 1995, 1996, 1997 en 2000 – de laatste keer op 60-jarige leeftijd – mee aan de 24 uur van Le Mans. In 2003 wilde hij een poging doen om zich voor de dertigste keer te kwalificeren voor de Indy 500, maar na een zware crash tijdens een training zag hij daar uiteindelijk toch van af. Tegenwoordig blijft Andretti in vorm als bestuurder van de IndyCar-tweezitter, waarmee hij voorafgaand aan iedere race enkele ronden rijdt.