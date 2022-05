McLaren maakt zich zorgen en wil duidelijkheid over F1 B-teams

De sterke prestaties van zowel Ferrari als Haas in de eerste fase van het Formule 1-seizoen 2022 wakkert de discussie over B-teams weer flink aan. De Amerikaanse formatie haalt een groot deel van haar onderdelen uit Maranello, waaronder de power units, versnellingsbakken en achterwielophanging. McLaren, wat enkel de motoren bij Mercedes vandaan haalt, heeft zich al diverse malen kritisch uitgelaten over B-teams. Volgens teambaas Andreas Seidl zorgt het voor oneerlijk concurrentievoordeel.

“Er zijn twee problemen”, steekt de Duitser van wal over de relatie tussen teams. “Het geeft B-teams die er minder energie in steken de mogelijkheid om te overpresteren. Maar nog zorgwekkender is dat ook het A-team ervan profiteert. En dat baart ons de meeste zorgen gezien de ambities die wij als team hebben. Ik hoop dat we een oplossing vinden. Wij hebben namelijk niet de ambitie om met een tweede team samen te werken. Ik hoop dat F1 nooit in de positie verzeild raakt waarbij je een tweede team nodig hebt om vooraan te kunnen strijden.”

Ondanks de onvrede over de huidige samenwerking tussen Ferrari en Haas, benadrukt Seidl dat de huidige vorm van de Amerikaanse renstal niet de reden is voor zijn betoog: “Het is een principekwestie waarbij F1, de FIA en de teams moeten beslissen hoe de toekomst van de sport eruit moet zien. Onze mening is niet veranderd, en heeft ook niets te maken met de huidige sportieve prestaties van teams. Dat wil ik nogmaals duidelijk maken. Haas verdient de resultaten die ze momenteel boeken. Als zij voldoen aan de regels, valt er nergens over te klagen. Dat doen we dus ook niet. Het gaat om het principe, om de toekomst van F1. Wij denken dat de Formule 1 een kampioenschap voor constructeurs moet zijn. Dat houdt in dat alles wat met performance te maken heeft, door een team ontwikkeld moet worden. Je kunt dan alleen power units en de versnellingsbak elders halen. Dan heeft het zin.”

De Duitser maakt zich vooral zorgen over teams die faciliteiten zoals windtunnels delen, zo legt hij uit: “Het delen van infrastructuur moet verboden worden. Er zijn dan namelijk veel dingen die niet goed gecontroleerd kunnen worden. En als je iets niet goed kunt controleren, dan moet dat verboden worden. Dat schept duidelijkheid.”

