McLaren maakt zich geen zorgen over verliezen van Norris

Lando Norris heeft een contract bij McLaren tot het einde van 2025. Eerder dit jaar tekende hij een nieuwe deal. Nu teambaas Andreas Seidl vertrokken is naar Sauber, zijn er geruchten dat dit team in 2026 Norris wil lokken. Vanaf dat jaar gaat het team door het leven als het fabrieksteam van Audi. McLaren CEO Zak Brown Norris met zijn snelheid interessant is voor andere renstallen, maar denkt dat zijn team alles kan leveren wat nodig is om hem binnenboord te houden.

Gevraagd naar of hij zich zorgen maakt dat McLaren Norris eventueel kwijt kan raken als het team niet genoeg progressie boekt, zegt Brown: “Nee, omdat ik ervan overtuigd ben dat we hem een winnende wagen gaan geven. We hebben een langlopend contract met hem. Ik denk dat hij zich erg comfortabel voelt in het team. Los van de druk die we onszelf natuurlijk opleggen, willen we niet alleen hem een winnende auto geven, maar onszelf ook. Hij weet op welke weg we zitten. Hij is daarin binnengehaald, en ik denk dat het te vroeg zou zijn om ons daar zorgen over te maken.”

Niet als Jan Magnussen

Brown zegt dat Norris indruk heeft gemaakt sinds zijn debuut in de Formule 1, ervan uitgaande dat niet alle sterren in de opstapklassen het goed doen in Grands Prix. “Bij elke stap die hij zette, liet hij je geloven dat de volgende stap mooier zou zijn. We hebben coureurs gezien die geweldig waren op de weg naar F1, maar dat je niet weet of het aan hunzelf of aan de situatie lag. Kijk naar Jan Magnussen. Hij was in alles ijzersterk, maar in de Formule 1 lukte het niet. Dat geldt ook voor Jos Verstappen. Lando was ook megagoed in alles, en het lukte in de F1. Ik ben niet eens het meest blij met zijn pure snelheid, maar juist met hoe weinig fouten hij maakt en hoe sterk zijn racecraft is. Als je naar het eerste jaar van Lando kijkt, had hij de snelheid, maar reed hij niet agressief genoeg. Nu is hij fair, maar een lastig persoon om tegen te racen.”

Brown denkt dat Norris en zijn nieuwe teamgenoot Oscar Piastri dicht bij elkaar zullen liggen. “Ik denk dat Lando een van de snelste rijders op de grid is, en ik denk dat Oscar er dicht op zit. Ik verwacht dat Oscar een paar kansen gaat krijgen om Lando te verslaan, en andersom. Dat is natuurlijk wat je wil. Twee coureurs dicht bij elkaar.”