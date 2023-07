Met het jonge, talentvolle duo Lando Norris en Oscar Piastri heeft McLaren zich verzekerd voor de toekomst. Een blik naar de stand in het kampioenschap laat een flink gat tussen beide heren zien – Norris staat op een negende plek met 42 punten en zijn Australische teamgenoot op P11 met 17 punten – maar dit weerspiegelt de prestaties van de 2021 F2-kampioen niet. Piastri is zijn eerste tien races in de koningsklasse namelijk veelvuldig in staat geweest om de snelheid van Norris te evenaren en soms zelfs te overstijgen.

McLaren heeft vorig jaar diep moeten gaan om de 22-jarige coureur binnen te halen, wat uiteindelijk uitmondde in een juridisch conflict met zijn voormalige werkgever Alpine. Tot nog toe heeft zijn team er geen seconde spijt van gehad. “Oscar’s prestaties zijn uitstekend, als je in acht neemt dat hij een rookie is”, vertelt zijn teambaas Andrea Stella. “En hij was meteen op snelheid, ook tijdens de vrije trainingen.”

Stella vertelt wat het belang is van het hebben van twee pijlsnelle coureurs. “Hierdoor ontstaat er synergie tussen de coureurs, omdat beiden kunnen zien waar ze kunnen verbeteren ten opzichte van de ander. Dit verbetert de prestaties van beide rijders. We zijn dus niet alleen onder de indruk [van Piastri’s prestaties], maar er is ook een netto voordeel door het hebben van twee competitieve rijders. Ze kunnen hier allebei profijt van hebben.”

Racevaardigheid verbeteren

Na een jaar aan de zijlijn te hebben gestaan als reservecoureur van Alpine, werd vastgesteld dat Piastri’s racevaardigheid verbeterd kon worden. In Silverstone kon de coureur uit Melbourne daar een vinkje achter plaatsen, aangezien hij George Russell achter zich kon houden en zijn eerste podiumplek enkel verloor door een ongelukkig getimede safety car. “Ik denk dat we al hebben gezien hoe snel hij kan zijn. Hetgeen dat er bovenuit stak [in Silverstone], was zijn racevaardigheid. Zijn vermogen om grip in de banden te houden, om clean te rijden in intense racesituaties, over de herstart na de safety car nadenken, dat deed hij meteen. Dat is volwassen racevaardigheid, dat best indrukwekkend is voor een kerel die zo jong is”, aldus Italiaanse teambaas.

Piastri reed in Silverstone met de herziene versie van de MCL60, maar nog zonder de nieuwe voorvleugel die wel ter beschikking werd gesteld aan Norris. In Hongarije zal de Australiër met de meest up-to-date spec rijden, waar tevens de laatste stap van het driestapsontwikkelingsplan van Oostenrijk tot Hongarije gezet wordt.