McLaren lokt belangrijke F1-sponsor weg bij Mercedes

Monster Energy en McLaren hebben een meerjarig contract getekend, waarbij het herkenbare M-logo op helmen, racepakken, petten en drinkflessen van Lando Norris en Oscar Piastri te zien zal zijn. McLaren Racing CEO Zak Brown heeft de afgelopen jaren zijn enorme ervaring in de commerciële wereld en marketing gebruikt om een aantal aansprekende sponsors aan boord te halen, zoals Google, Dell en British American Tabacco (Velo) - mede geholpen door de groeiende F1-populariteit door Netflix - is de komst met Monster nog belangrijker omdat het het energiedrankbedrijf weghaalt bij het rivaliserende team Mercedes. Monster was in de succesjaren duidelijk zichtbaar op de helmen en pakken van Lewis Hamilton en zijn teamgenoten George Russell en Nico Rosberg.

Hamilton heeft een persoonlijke deal met Monster, waar hij zijn naam verbindt aan de zero sugar drankjes. Die samenwerking blijft bestaan. Rodney Sacks, voorzitter en co-CEO van Monster Energy Company: "We willen graag onze oprechte waardering uitspreken naar het Mercedes Formule 1 team, en [motorsportbaas] Toto Wolff in het bijzonder, voor een samenwerking die meer dan tien jaar heeft geduurd en waarin we samen prachtige successen hebben behaald. We wensen het team het allerbeste voor hun komende seizoenen. Monster Energy is trots om dit nieuwe hoofdstuk in haar F1-reis te beginnen met McLaren Racing. Monster is gefocust op het verbeteren van fan-ervaringen en samen te werken met een team van wereldklasse en haar topcoureurs om onze passie te delen met het wereldwijde F1-publiek. We plannen een aantal echt spannende programma's met Lando en Oscar en zijn enthousiast om samen te gaan racen vanaf 2024.”

Brown voegde eraan toe: "We zijn verheugd om vanaf volgend seizoen onze krachten te bundelen met het iconische merk Monster Energy. Monster richt zich op het promoten van atleten door middel van gedurfde ideeën en het creëren van geweldige content, dus we kunnen niet wachten om ideeën te verkennen en nieuwe manieren te vinden om onze fans te betrekken en te vermaken."